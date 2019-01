All New Camry Resmi Mengaspal di Indonesia

All New Camry hadir dengan sosok yang lebih besar atau lebih panjang dan lebar daripada model sebelumnya, tetapi tingginya berkurang 25 mm.

MENGAWAL 2019, PT Toyota-Astra Motor (TAM) memperkenalkan All New Camry generasi baru. Kendaraan eksekutif ini memiliki tampilan yang lebih agresif dan lebih mewah sehingga pihak Toyota menjulukinya sebagai Kings of Sedan.

Camry generasi ke-8 ini merupakan mobil kedua yang diperkenalkan di Indonesia setelah Toyota CH-R yang telah mengusung platform TNGA (Toyota New Global Architecture). Medium sedan ini juga hadir di Indonesia mengusung tagline Outclass Elegance.

"All New Camry sebagai kendaraan outclass elegance untuk memberikan pengalaman berkendara lebih menyenangkan, mewah, dan sporty bagi pelanggan sekaligus untuk mendorong pasar sedan agar lebih menarik," ujar Presiden Direktur TAM, Yoshihiro Nakata, di Jakarta, Selasa (8/1).

Bagian depan kendaraan ini tampak sepasang lampu proyektor LED yang dikombinasi DRL. Sementara itu, sepasang lampu kabut kecil terpisah di bagian bawah. Bagian bumper berkesan ditiadakan dan sebagai gantinya hadir tujuh kisi-kisi berukuran ekstra lebar yang mendominasi bagian wajah depan. Desain inilah yang membuatnya tampak agresif dan intimidatif.

Bagian samping tampak kekar dengan hadirnya pahatan sejajar dengan handel pintu depan belakang. Berkat kaca belakang yang melandai dan penutup bagasi yang berkesan pendek membuat tampilannya nyaris menyerupai sedan coupe, sedangkan di bagian belakang ada lekuk ujung penutup bagasi membuat tampilan Camry ini semakin berkelas seperti desain ekor mobil-mobil Eropa.

Direktur Marketing TAM, Anton Jimmi Suwandy, mengatakan didukung platform TNGA, All New Camry hadir dengan sosok yang lebih kukuh dan lebih besar dengan panjang mencapai 4.885 mm atau lebih panjang 35 mm daripada pendahulunya, sedangkan lebarnya 1.840 atau lebih lebar 15 mm, tetapi tingginya berkurang 25 mm menjadi 1.445 mm. "Dengan dimensi barunya ini All New Camry memiliki pusat gravitasi yang lebih rendah. Dikombinasi kuda-kuda yang lebih lebar membuat sedan premium ini menjadi lebih stabil, lincah dalam bermanuver, serta visibilitas yang jauh lebih baik," jelas Anton Jimmi pada kesempatan yang sama.

Ia juga menambahkan kestabilan dan kenyamanan berkendara juga didukung pemanjangan jarak sumbu roda sebanyak 50 mm menjadi 1.470 mm.

Fitur keamanan dan keselamatan

Sebagai kendaraan berkelas, All New Camry ditawarkan dalam tiga varian (G, V, dan Hybrid) memiliki berbagai fitur keamanan dan keselamatan yang cukup lengkap, mulai standar 7 airbags, brake hold function, ABS-EBD-BA, vehicle stability control, hingga hill start assist. Bahkan, untuk versi hybrid masih ditambah dengan blind spot monitor, dan rear cross traffic alert.

Kabin All New Camry khususnya untuk varian hybrid akan 'menenggelamkan' penghuninya ke dalam kenyamanan yang maksimal dengan kehadiran perangkat DVD audio multifungsi delapan inci, nano-E air purifier yang menjaga kualitas udara kabin lebih sehat.

Untuk urusan pembangkit daya terdapat dua pilihan mesin 4 silinder berkapasitas 2.5 liter. Untuk varian G dan V menggunakan mesin 2AR-FE berkapasitas 2.494 cc bertenaga makasimal 183 PS pada 6.000 rpm dengan torsi 234,4 Nm pada 4.100 rpm.

Sementara itu, varian Hybrid ditenagai mesin A25A-FXS 2.487 cc bertenaga 178 PS pada 5.700 rpm dengan torsi maksimal 220,6 Nm pada 3.600-5.200 rpm. Terlihat lebih lemah? Nanti dulu. Karena masih ada tambahan daya dari motor listrik 650 volt-nya yang sanggup menyuntik daya sebesar 119,6 PS dan torsi sebesar 202 Nm mulai dari putaran bawah. Alhasil total daya yang sanggup mampu menyundul di angka 217,5 PS dengan torsi 423 Nm!

Untuk kenyamanan maksimal ini konsumen wajib membayar dengan mulai dari Rp613,35 juta hingga Rp806,6 juta.

Presiden Direktur TAM Henry Tanoto mengatakan pihaknya tidak mematok target untuk All New Camry. "Sedan ini kami hadirkan untuk melengkapi jajaran produk yang ada di Toyota Indonesia, jadi kami tidak mematok target apa pun," tutup Henry. (S-1)