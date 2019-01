Impor Migas Bengkak, Pertamina Diminta Berbenah

WAKIL Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Muhammad Nasir meminta Pertamina dapat membenahi kinerja di sektor hulu mengingat impor migas sepanjang Januari hingga November 2018 terbilang sangat besar, yakni mencapai US$27,81 miliar, jauh lebih besar dibandingkan impor pada periode yang sama di 2017 yang hanya US$21,75 miliar.

Besarnya nilai impor migas pun membuat neraca perdagangan Indonesia menjadi defisit sebesar US$7,52 miliar.

"Jadi Pertamina harus memperkuat lagi sektor hulu. Pertamina juga kan sudah mendapat 11 wilayah kerja (WK) baru termasuk Blok Rokan," ujar Nasir dalam Rapat Kerja Komisi VII dengan Pertamina di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (9/1).

Baca Juga: Tekan Impor Migas, Pemerintah Harus Gencarkan Eksplorasi

Dengan mengakuisisi blok Rokan, salah satu blok tersubur di Indonesia, Pertamina akan menguasai 60% lebih produksi minyak nasional.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan pihaknya akan berupaya lebih baik lagi pada tahun ini. Ditargetkan, produksi pada 2019 akan mencapai 921 juta barel minyak per hari, melebihi produksi 2018 yang dipatok 906 juta barel minyak per hari dan realisasi 2017 yang hanya 692 juta barel minyak per hari.

"Kami akan menjaga semua wilayah kerja yang ada, baik yang lama dan yang baru. Kami akan menjaga blok-blok major seperti Mahakam agar produksinya tidak menurun," ucap Nicke.(OL-5)