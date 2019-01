All New Camry Tampil Lebih Mewah dan Agresif

MENGAWALI 2019, PT Toyota-Astra Motor melakukan penyegaran terhadap varian sedan Camry lewat All New Camry dengan tampilan yang lebih agresif dan lebih mewah dan diidukung platform TNGA (Toyota New Global Architechture), serta engusung tagline Outclass Elegance.

Keanggunan dan kemewahan All New Camry menciptakan tingkat kesempurnaan baru untuk memberikan pengalaman berkendara yang dinamis, tak terduga dan memikat hati para penggunanya. Hadir dalam tiga line up yaitu Hybrid, V dan G, All New Camry siap mendorong dinamika pasar otomotif nasional.

“Mengawali tahun 2019 ini, kami menghadirkan All New Camry sebagai kendaraan Outclass Elegance, untuk memberi pengalaman berkendara lebih menyenangkan, mewah dan sporty bagi pelanggan sekaligus untuk mendorong pasar sedan agar lebih menarik,” kata President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Yoshihiro Nakata dalam keterangan reseminya, Selasa (8/1).

Di tingkat global, All New Camry merupakan generasi ke-8 terhitung sejak generasi pertama diluncurkan pada 1982 dengan angka penjualan sudah mencapai lebih dari 18 juta di 100 negara. Camry masuk ke Indonesia pada 1999, dan berhasil menjadi market leader di kelasnya sampai saat ini.

Pada 2012, TAM juga telah mendatangkan Camry Hybrid dan juga tercatat sebagai mobil hybrid terlaris di pasar otomotif nasional.

Menggunakan platform TNGA membuat penampilan All New Camry tampak lebih kokoh dan stabil, mengekspresikan kepercayaan diri sebagai King Of Sedan. Mobil ini merupakan platform TNGA kedua yang dipasarkan Toyota di Indonesia setelah C-HR.

TNGA adalah platform yang dikembangkan Toyota untuk kendaraan global untuk mencapai optimalitas keseimbangan dalam kelincahan (agility), stabilitas (stability), dan visibilitas (visibility).

Didukung platform TNGA, All New Camry hadir lebih kokoh dengan dimensi yang lebih besar, pusat grativitasi yang lebih rendah, dan kuda-kuda kontruksi menjadi lebih lebar dibandingkan pendahulunya.

All New Camry hadir dalam dimensi, panjang 4.885 mm atau lebih panjang 35 mm dibandingkan pendahulunya, lebar 1.840 mm atau lebih lebar 15 mm dibandingkan model sebelummya. Sementara itu, tinggi 1.445 mm atau lebih rendah dibandingkan sebelumnya 1.470 mm, dan jarak sumbu roda atau wheelbase 2.825 mm atau lebih panjang 50 mm dibandingkan sebelumnya.

Eksterior dan interior All New Camry dirancang dalam konsep “Aggressive Smart Confidence”. Dari sisi eksterior, bagian depan dan belakang didisain untuk memberikan sugesti yang kuat sebagai kendaraan kelas atas. Desain Aggressive luxurious yang didukung oleh front lamp dan rear lamp berteknologi LED membangun karakter yang lebih kuat terhadap All New Camry.

Dukungan platform TNGA yang mengedepankan visibility, stability dan quite cabin, menjadikan kendaraan ini semakin nyaman dikendarai, apalagi kini suspensi bagian belakang All New Camry menggunakan teknologi double wishbone.

Interior All New Camry dirancang untuk menghadirkan nuansa yang lebih stylish, namun tetap mengedepankan kepraktisan. Interiornya memberikan kombinasi keluasan dan sporty. Disain kombinasi T shape dashboard yang disandang oleh model sebelumnya kini diganti dengan type cockpit dashboard pada All New Camry menjadikan interiornya lebih menarik.

Untuk varian hybrid, All New Camry Hybrid tampil lebih advance dibandingkan pendahulunya, dilengkapi moon roof, engine A25A-FXS yang disandang varian hybrid tergolong salah satu mesin dengan penggunaan bahan bakar terefisien didunia.

“Dengan penampilan yang lebih anggun, mewah dan sporty, dan didukung sejumlah fitur terbaru, All New Camry tidak hanya menawarkan kenyamanan lebih, namun juga sekaligus memberikan kesan yang lebih prestise terhadap pelanggan. Dan ini adalah bagian strategi kami untuk selalu mewujudkan total ownership experience yang maksimal bagi pelanggan Toyota,” kata Vice President Director PT Toyota-Astra Motor, Henry Tanoto. (RO/OL-8)