Harga Ikan Laut di Malang Melonjak

HARGA komoditas berbagai jenis ikan laut di sejumlah pasar tradisional di wilayah Malang Raya melonjak akibat menurunnya jumlah pasokan dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sendangbiru, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Pasokan berkurang lantaran akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi. Salah seorang pedagang beragam jenis hasil laut di Pasar Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumain, Selasa (8/1), mengatakan pasokan ikan laut dan hasil laut lainnya menurun selama beberapa pekan terakhir.

"Biasanya saya mendapatkan kiriman ikan dan hasil laut lainnya minimal satu kuintal setiap hari, namun beberapa pekan terakhir ini menurun drastis karena nelayan enggan melaut akibat gelombang tinggi dan cuaca yang tidak memungkinkan. Akibatnya, harga jadi naik,“ ucapnya.

Pedagang tersebut menerangkan kondisi berbalik pada permintaan yang terus meningkat, padahal pasokan menurun. Karena permintaan tinggi dan stok minim, harga ikan laut di pasaran menjadi naik drastis, bahkan hampir dua kali lipat dari sebelumnya.

Ikan dorang misalnya, jika sebelumnya seharga Rp60 ribu saat ini naik menjadi Rp75 ribu-Rp80 ribu per kilogram, ikan tuna ukuran kecil yang sebelumnya hanya Rp30 ribu menjadi Rp40 ribu per kilogram, dan ikan tengiri yang sebelumnya hanya Rp79 ribu-Rp80 ribu sekarang seharga Rp100 ribu per kilogram.

Pasokan ikan laut tersebut, lanjutnya, selain dari nelayan di Sendangbiru, juga ada beberapa jenis ikan yang dipasok dari Probolinggo atau Banyuwangi. "Meski harga melambung, permintaan justru meningkat," katanya.

Melambungnya harga ikan laut juga berdampak pada ikan air tawar. Kenaikan harga tersebut terjadi sejak menjelang pergantian tahun kemarin, seperti ikan gurame yang sebelumnya seharga Rp35 ribu menjadi Rp40 ribu per kilogram, mujair dari Rp30 ribu menjadi Rp40 ribu per kilogram, dan ikan mas dari Rp30 ribu menjadi Rp40 ribu per kilogram.

Sementara itu, salah seorang nelayan di Sendangbiru Kabupaten Malang, Wagimin, mengatakan akibat cuaca buruk dan banyak nelayan tidak melaut, produksi tangkapan menurun yang berdampak pada harga ikan di TPI mengalami kenaikan.”Kalau cuaca sudah seperti ini (gelombang tinggi), nelayan jarang yang melaut sehingga pasokan juga minim. Akibatnya harga beragam jenis ikan juga naik," tuturnya.

Potensi tangkapan ikan di pesisir pantai selatan Malang lebih dari 400 ribu ton per tahun, namun sampai saat ini produksi tangkapan nelayan masih jauh dari potensi yang ada, yakni baru mencapai 12 ribu hingga 13 ribu ton per tahun. Jenis ikan hasil tangkapan nelayan di Kabupaten Malang di antaranya adalah bayi tuna, cakalang, dorang, kerapu, kakap merah, lobster, dan udang. (OL-7)