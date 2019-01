Pemda Diminta Bantu Sambungkan Listrik Gratis

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengharapkan pemerintah daerah yang memiliki anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) besar dapat memberikan sambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu di wilayahnya.

Contohnya, di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, terdapat sekitar 2.100 rumah yang tidak mampu melakukan penyambungan listrik, sementara jaringan distribusi PLN sudah tersedia.

"Saya baru dapat laporan dari Ibu Bupati Probolinggo, ada sekitar 2.100 rumah yang sudah ada jaringan distribusinya PLN tapi orangnya belum mampu bayar biaya penyambungannya," kata Jonan.

Jonan mengimbau, terutama di Jawa dan provinsi-provinsi besar, juga kabupaten-kabupaten yang APBD-nya mencapai triliunan rupiah, dapat menyisihkan sebagian untuk memberikan sambungan listrik gratis kepada masyarakat yang kurang mampu sehingga bisa menikmati listrik.

Menurut Jonan, masyarakat dengan golongan tarif listrik 450 volt ampere bisa untuk melakukan pembayaran penggunaan listrik, namun terkendala tingginya biaya penyambungan atau pemasangan.

"Kalau langganannya pasti bisa, sekitar Rp15 ribu, tapi kalau pasang itu sekitar Rp500 ribu. Pemerintah kabupaten, pemerintah kota dan pemerintah provinsi yang membantu," lanjutnya.

Hingga akhir 2018, rasio elektifikasi nasional adalah 98,3%, atau lebih tinggi dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019 yang sebesar 97,5%.

"Pemerintah dan juga PLN sebagai operator berusaha mencapai rasio elektifikasi 99,9% di tahun ini. Upayanya, terus lanjutkan pembangunan jaringan transmisi, distribusi, terutama untuk wilayah yang belum terlayani listriknya. Kemudian, bisa juga dengan pemasangan home solar system di daerah-daerah yang sulit terjangkau, yang terisolir atau terpencil, supaya rasio elektifikasinya tercapai," terangnya.

Di samping itu, tersedia juga alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penyambungan listrik ke rumah tangga yang kurang mampu.

“Ada alokasi APBN untuk sambungan gratis, sekitar Rp6 triliun untuk 2019. Jadi kami bagi-bagi," jelas Jonan. Dalam kunjungannya ke PLTU Paiton, Jonan mengapresiasi peran PLTU Paiton dalam menjaga pengelolaan lingkungan.

PLTU Paiton merupakan salah satu contoh PLTU dengan pengelolaan terbaik yang dibuktikan dengan banyaknya menerima penghargaan. Tahun 2018 lalu, PLTU Paiton dikukuhkan sebagai fast-track power plant of the year pada ajang Asian Power Awards, untuk kategori Coal Power Project of The Year.

Beberapa inovasi yang telah dilakukan pada 2018 di antaranya, efisiensi energi, penurunan emisi dengan mengganti pola bukaan continuous blow down pada proses produksi tenaga listrik, efisiensi air, pemanfaatan dan pengelolaan limbah B3 dan Non-B3 serta pengelolaan lingkungan. (OL-7)