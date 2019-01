Tansjakarta Sebut Transportasi di Tanah Abang Lebih Tertib

PT Transportasi Jakarta menilai penataan transportasi di Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Tanah Abang, Jakarta Pusat sudah lebih tertib dibandingkan sebelumnya.

"Sudah lebih tertib, tapi masih belum seperti yang kita harapkan, masih butuh banyak penertiban lagi," ujar Direktur Operasional PT Transjakarta, Daud Joseph di Jakarta, Selasa (8/1).

Daud menjelaskan beberapa hal yang masih kerapkali terjadi di sekitar jembatan tempat terintegrasi sejumlah moda transportasi umum itu yakni adanya ojek dan kendaraan lain yang parkir sembarangan.

"Penyeberang tidak boleh menyeberang lagi di bawah (jembatan) karena sudah disediakan jembatan penyeberangan," tambahnya.

PT Transjakarta yang telah tergabung dalam sistem integrasi moda terpadu Jakarta, Jak Lingko menyediakan delapan rute di Tanah Abang, yaitu:

- OK 7 dengan rute Grogol - Tanah Abang

- OK 8 dengan rute Roxy - Bendungan Hilir

- OK 9 dengan rute Roxy mas - Karet

- OK 10 dengan rute Tanah Abang - Kota

- OK 11 dengan rute Tanah Abang -Kemayoran Lama

- OK 12 dengan rute Tanah Abang - Kebayoran Lama

- OK 13 dengan rute Tanah Abang - Jembatan Lima

- OK 14 dengan rute Tanah Abang - Meruya Ilir.

Sembari menunggu pengoperasian Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta atau Ratangga dan "Light Raul Transit" (LRT), pelanggan sudah bisa menggunakan kartu Jak Lingko untuk keperluan transportasi yang lebih praktis di Jakarta. (OL-3)