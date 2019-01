Kevin Spacey Bantah Tuduhan Pelecehan Seksual

MANTAN bintang serial House of Cards Kevin Spacey berdiri tanpa ekspresi di pengadilan Nantucket, Senin (7/1), sebelum mengaku tidak bersalah atas tuduhan pelecehan seksual terhadap seorang anak laki-laki berusia 18 tahun di bar pada dua tahun lalu.

Spacey tidak bicara selama persidangan singkat di pengadilan distrik Nantucket atas tuduhan pelecehan seksual meski dia mengajukan keterangan tidak bersalah.

Kasus itu menandai kali pertama Spacey menghadapi tuduhan pelecehan seksual meski ada lebih banyak klaim yang ditujukan untuknya.

Pengacara pembela Alan Jackson meminta Hakim Thomas Barrett memerintahkan terduga korban menyimpan semua data dari ponselnya selama enam bulan setelah insiden pada 7 Juli 2016.

Dia mengatakan dalam surat-surat pengadilan bahwa tuduhan itu didasarkan pada tuduhan keliru.

Jackson mengatakan laporan polisi menunjukkan bahwa pria berusia 18 tahun itu saling berkirim pesan teks dan video Snapchat dengan pacarnya tentang interaksi dengan Spacey di bar Club Car, Massachusetts tetapi tidak pernah menyebut dugaan pelecehan seksual itu.

Bila terbukti bersalah, Spacey bisa menghadapi hukuman lima tahun penjara.

Aktor 59 tahun itu hanya satu dari sekian banyak pria di dunia hiburan, bisnis dan politik yang dituduh melakukan pelecehan seksual sejak kasus Harvey Weinstein mengemuka pada 2017.

Lebih dari 30 pria mengatakan mereka adalah korban dari pelecahan seksual yang tidak diinginkan oleh Spacey, yang dipicu setelah aktor Anthony Rapp pada Oktober 2017 menuduhnya mencoba merayunya pada 1986 ketika Rapp berusia 14.

Spacey meminta maaf atas tindakan tidak pantas dengan Rapp. Kontroversi tersebut menyebabkan Spacey, yang memenangkan Academy Award pada 2000 untuk perannya dalam "American Beauty," dikeluarkan dari serial televisi Netflix House of Cards dan dihapus dari film All the Money in the World.

Kasus Nantucket pertama kali diajukan pada November 2017 oleh mantan jurnalis televisi Boston Heather Unruh, yang mengatakan kepada wartawan bahwa Spacey meraba-raba putra remajanya pada 7 Juli 2016, di restoran dan bar Club Car.

Putra Unruh mengatakan kepada polisi bahwa Spacey telah membelikannya beberapa gelas bir dan wiski dan berkata pada satu titik, "Ayo mabuk," menurut dokumen pengisian daya.

Spacey juga bertanya kepada remaja itu tentang penisnya dan menggambarkan penisnya sendiri.

Ketika mereka berdiri di sebelah piano, Spacey meraba-raba tubuh putra Unruh. (OL-2)