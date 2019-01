Sandra OH Toreh Sejarah Barudi Golden Globe 2019

DI sudut panggung itu, Sandra Oh terhenyak saat cahaya kamera menyoroti wajahnya. Kekagetannya itu berlanjut setelah seseorang meneriakkan namanya dari tengah-tengah panggung.

Dengan langkah tertahan, perempuan berusia 47 tahun itu berjalan menuju asal suara itu. Seorang perempuan berbaju biru memeluknya, sedangkan perempuan berbaju perak memberinya sebuah piala.

"Oh, ayah," serunya sambil mengarahkan pandangannya kepada ayah dan ibunya yang berdiri di salah satu sisi panggung The Beverly Hilton, Beverly Hills, California, Amerika Serikat, Minggu (6/1).

Itulah momen tak terlupakan yang dialami Sandra Oh di panggung Golden Globe Awards Ke-76. Aktris berdarah Korea itu dinobatkan sebagai aktris terbaik untuk drama televisi di panggung penganugerahan insan perfilman dan pertelevisian AS itu.

Lewat perannya di Killing Eve, Sandra Oh berhasil mengalahkan Caitriona Balfe (Outlander), Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale), Julia Roberts (Homecoming), dan Keri Russell (The Americans).

Pada drama televisi tersebut, Sandra Oh berperan sebagai Eve Polastri, seorang agen keamanan yang bertugas melacak pembunuh psikopat (Jodie Comer) yang sulit ditangkap.

Dengan kemenangan kedua ini, Oh menjadi aktris berdarah Asia pertama yang membawa pulang piala Golden Globe lebih dari sekali. Pada 2006, pemilik nama Oh Mi Ju itu pernah menyabet best supporting actress-series, miniseries or television film lewat penampilan yang menyita perhatian penonton di Grey's Anatomy.

Dalam sebuah sesi wawancara, Oh mengaku terkejut dan tidak mengira namanya bakal disebut. "Saya bersyukur orangtua saya dapat datang ke sini," ujarnya.

Ia menuturkan orangtuanya merupakan sosok luar biasa di balik kariernya. "Orangtua saya ialah sosok luar biasa. Begitu juga dengan internet (yang telah mengabarkan peristiwa ini). Mereka sangat bahagia," katanya.

Wakili Asia

Untuk anak Asia, imbuh Sandra Oh, membahagiakan dan membuat kedua orangtua bangga itu menjadi sesuatu pencapaian yang tak ternilai. Itulah yang dirasakan Oh malam itu.

Mengutip The Hollywood Reporter, Oh menjadi aktris berkebangsaan Kanada pertama yang meraih penghargaan itu. Sebelumnya, penghargaan serupa pernah didapat Yoko Shimada untuk drama Shogun pada 1981 silam.

Sejarah kedua yang ditorehkan Oh ialah perannya sebagai pembawa acara tahunan itu. Sejak awal acara dimulai, Oh sukses menciptakan kehangatan suasana dengan humor-humor yang segar bersama Andy Samberg, seorang aktor dan komedian.

"Sebagai orang Kanada, kami orangnya lucu-lucu, dan kelucuan itu sangat membantu saya saat bertugas membawakan acara ini," ucapnya.

Meskipun berkebangsaan Kanada, ia mengaku keasiaannya sangat kental, termasuk saat mengomentari film Crazy Rich Asians yang sangat fenomenal.

"Banyak orang menangis menonton Crazy Rich Asians, dan itu bukan karena ceritanya bagus dan genrenya komedi romantis. Itu karena melihat dirimu terefleksikan di layar lebar ialah sangat emosional ketika kau bahkan tak tahu bahwa selama ini dirimu sebenarnya berduka karena tak pernah dipandang," bebernya.

Sepanjang 75 tahun berlangsungnya Golden Globes Awards, baru tiga pembawa acara perempuan yang dilibatkan, yakni aktris Janine Turner (1994), Tina Fey, dan Amy Pohler (2013). Dengan begitu, Oh tercatat sebagai pembawa acara perempuan keempat dalam sejarah Golden Globes Awards.

Selain Grey's Anatomy, mantan istri dari sutradara film Alexander Payne itu juga kerap muncul di banyak film, seperti The Princess Diaries, Sideways, Under the Tuscan Sun, dan Last Night. (H-3)