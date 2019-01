Pengusaha Ingin Rupiah Bisa Stabil di Kisaran Rp13 Ribu

KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menanggapi adanya penguatan pada mata uang rupiah. Ia mengatakan pelaku usaha akan lebih melihat pada tingkat volatilitasnya. Bila tidak stabil, maka bisa menimbulkan banyak kerugian bagi mereka.

Pengusaha pun berekspektasi rupiah bisa stabil di kisaran Rp13 ribu per dolar AS.

"Ini (nilai tukar) memang naik turun, ketidakpastian ini akan terus terjadi, karena kita ngga tahu posisi daripada Presiden AS Donald Trump ini seperti apa. Kebijakan dia tidak stabil," ujar Shinta ditemui di Kementerian Keuangan, Senin (7/1).

Dengan isu perang dagang dan ketidakpastian global yang terjadi, tentu saja membuat nilai tukar tidak bisa stabil. Indonesia perlu mulai mengurangi ketergantungan terhadap mata uang dolar AS.

Karena itu, pemerintah, kata Shinta, sudah mengajak pengusaha untuk berdiskusi dan menggunakan mata uang selain dolar AS.

"Sekarang kita melihat, kita tidak mau tergantung hanya dari segi mata uang dolar AS. Jadi sudah mulai menggunakan mata uang asing seperti yuan Tiongkok. Sekarang yuan sudah di recognized, jadi bagaimana caranya perdagangan Indonesia bisa menggunakan mata uang selain dolar AS. Saya rasa ini akan mulai di explore. Saat ini ketergantungan kita masih sangat besar," tukasnya.

Sementara di AS, suku bunga bank sentral AS The Fed masih bisa naik, dan dia yakini pasti akan memberi dampak.

"Menurut saya, daripada kita hanya bertapak dengan apa yang akan terjadi, kita punya solusi penggunaan mata asing lainnya dalam bertransaksi secara bilateral," pungkasnya.(OL-5)