Bohemian Rhapsody, Film Terbaik Golden Globe

BOHEMIAN Rhapsody keluar sebagai pemenang kategori Best Motion Picture - Drama atau Film Drama Terbaik dalam ajang Golden Globe Awards ke-76, yang digelar di The Beverly Hilton, California, Amerika Serikat, Senin (7/1) WIB.

Bohemian Rhapsody menyingkirkan empat nomine lain, yaitu Black Panther, BlacKkKlansman, If Beale Street Could Talk, dan A Star Is Born.

Selain menyabet Film Drama Terbaik, sang aktor utama Rami Malek juga keluar sebagai pemenang Aktor Terbaik.

Bohemian Rhapsody merupakan film drama-biopik tentang kehidupan Freddy Mercury, vokalis grup legendaris Queen. Film ini dibuat dengan biaya produksi US$50 juta dan berhasil meraup US$702,5 juta. (Medcom/OL-2)