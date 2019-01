Aquaman Puncaki Box Office untuk Pekan Ketiga

AQUAMAN masih tidak tergoyahkan di puncak box office Amerika Utara setelah pada pekan ini meraup pendapatan sebesar US$30,7 juta.

Film superhero DC itu untuk pekan ketiga memuncaki box office dan kini meraup pendapatan global secara total US$940,7 juta. Angka itu membuat Aquaman menjadi film adaptasi komik produksi Warner Bros terlaris menggeser The Dark Knight Rises yang meraup lebih dari US$1 miliar pada 2012.

Jason Momoa berperan sebagai Aquaman yang berjuang mengendalikan trident of Atlan. James Wan yang terkenal lewat sejumlah film horor seperti Saw menyutradarai film itu.

Posisi kedua ditempati film thriller produksi Sony, Escape Room, yang meraup pendapatan US$18 juta. Raihan itu luar biasa mengingat film itu hanya diproduksi dengan biaya US$9 juta.

Baca juga: Aquaman Kalahkan The Dark Knight Rises Sebagai Film DC Terlaris

Logan Miller dan Taylor Russell membintangi film yang berkisah mengenai sekelompok orang yang menghadapi bahaya yang mengancam nyawa mereka saat mereka masuk ke sebuah escape room.

Film musikal produksi Disney Mary Poppins Returns menempati posisi ketiga dengan raihan US$15,8 juta. Lanjutan film produksi 1964 itu dibintangi oleh Emily Blunt dan Lin Manuel-Miranda.

Posisi keempat ditempati oleh film superhero Spider-Man: Into the Spider-Verse yang meraih pendapatan sebesar US$13 juta. Spider-Man: Into the Spider-Verse meraih nominasi untuk kategori film animasi terbaik di ajang Golden Globe yang digelar hari ini.

Bumblebee menempati posisi kelima dengan raihan US$12,8 juta. Film prekuel Transformers itu dibintangi oleh Hailee Steinfeld dan John Cena. (AFP/OL-2)