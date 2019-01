Carissa Perusset Mirip Tatjana Saphira

BANYAK yang menyebut wajah aktris pendatang baru Carissa Perusset, 20, mirip dengan Tatjana Saphira. Carrisa pun tidak menampik anggapan tersebut. Ia merasa tersanjung dikatakan mirip Tatjana.

"Di Instagram (saya) banyak yang bilang (saya) mirip Tatjana, but i don’t see it. Itu aja sih. Tapi kalau teman dan keluarga enggak ada yang bilang (aku) mirip," ucap Carrisa di Jakarta, Jumat (4/1).

Pemain film Antologi Rasa itu mengatakan, Tatjana sangat cantik sehingga ia merasa tidak mirip dengannya. Namun, ia mengaku pernah bertemu dengan Tatjana dalam sebuah kesempatan dan menyebut Tatjana sebagai orang yang baik.

"Aku pernah ketemu. Waktu itu aku masih modeling, sudah lama banget. Jadi, aku nggak yakin apakah dia masih ingat," ujarnya.

Carissa mengawali karier sebagai model dan bintang video klip. Gadis blasteran Swiss-Jawa itu lahir di Jakarta pada 9 Februari 1998. Kini ia melebarkan kariernya ke dunia seni peran dengan bermain di film Antologi Rasa. (Ant/H-1)