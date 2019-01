Sentimen Positif Investor Asing Dorong Penguatan Rupiah di Awal Tahun

PERGERAKAN nilai tukar Rupiah pada minggu pertama Januari 2019 cenderung menguat. Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menilai penguatan Rupiah di awal tahun 2019 ini merupakan awal yang bagus.

"Penguatan ini disebabkan sentimen positif investor asing atas berbagai pencapaian yang baik oleh pemerintah pada 2018 mulai dari pertumbuhan ekonomi, defisit fiskal yang mengecil, hingga inflasi yang terjaga rendah dan stabil," katanya kepada Media Indonesia, Minggu (6/1).

Sementara, sambungnya, dari sisi global juga terdapat banyak berita positif mulai dari The Fed yang akan menahan kenaikan suku bunga hingga mulai mengendurnya perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok.

Jika Rupiah bisa bertahan di bawah Rp14.500 per dolar AS selama Januari, menurut Piter, itu adalah langkah yang sangat bagus. Apalagi, lanjutnya, jika Rupiah bisa terus menguat mendekati Rp 14.000 per dolar AS.

Kendati demikian, ia justru memprediksi Rupiah masih akan kembali melemah di awal Januari ini.

"Banyak isu yang bisa mengubah persepsi dan keyakinan investor asing. Ketika semua berubah arah, Rupiah akan kembali terguncang dan melemah," ucapnya.

Adapun isu yang tetap harus diwaspadai, kata Piter, adalah kebijakan The Fed, perkembangan politik Amerika, proses Brexit, perkembangan di Argentina dan Turki, kebijakan negara-negara produsen minyak serta perkembangan politik di Timur Tengah. (OL-2)