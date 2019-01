Di Pulau Bangka, Harga Daging Ayam dan Bumbu Dapur Naik

HARGA daging ayam dan bumbu dapur di sejumlah pasar tradisional Pulau Bangka mengalami kenaikan yang berkisar mulai dari Rp5-15 ribu per kilo.

Salah satu pedagang daging ayam di Pasar Kite Sungailiat, Kabupaten Bangka, Budiman, mengatakan, daging ayam sudah mengalami kenaikan sebelum tahun baru 2019.

"Tiga hari sebelum tahun baru harga daging ayam sudah naik," kata Budiman.

Sebelumnya, harga daging ayam di jual Rp25 ribu dalam kondisi kotor sedangkan yang bersih Rp28 ribu. Namun saat ini harga menjadi Rp30 ribu per kilo untuk kondisi kotor dan Rp35 ribu per kilo kondisi bersih.

"Kita pedagang ikut aturanya, jika di distributor ayam naik maka harga jual juga naik. Seperti saat ini, ayam kita jual kotornya Rp30 ribu dan bersih Rp35 ribu per kilo," ujarnya.

Ia pun tidak tahu penyebab kenaikan harga daging ayam. Padahal stok ayam di distributor pun masih banyak.

Ternyata kenaikan tak hanya mendera daging ayam tetapi juga bumbu dapur. Salah satu pedagang kebutuhan pokok di Pasar Pembangunan Pangkalpinang, Roy, menyebutkan, harga cabai rawit saat ini di jual Rp55 ribu per kilo dari harga sebelumnya Rp40 ribu per kilo.

Sedangkan untuk cabai merah besar, lanjutnya, dari Rp30 ribu per kilo menjadi Rp50 ribu per kilo, bawang merah dari Rp30 ribu per kilo menjadi Rp40 ribu per kilo.

"Bawang merah, cabai rawit dan cabai merah besar rata-rata naik hampir Rp15 ribu per kilonya," imbuh Roy, Minggu (6/1).

Berdasarkan informasi dari para distributor, kenaikan harga bumbu dapur dipengaruhi cuaca, sehingga pasokan agar terhambat.

"Stok berkurang, sementara pasokan jalur laut dari Jakarta terkendala cuaca ekstrem, kalau cabai karena ongkosnya mahal dengan pesawat," ungkapnya.(OL-5)