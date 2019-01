The Notebook akan Hadir di Panggung Broadway

SUKSES diadaptasi dalam bentuk film, The Notebook akan ditampilkan dalam panggung musikal broadway. Proyek ini diproduseri Kevin McCollum dan Kurt Deutsch bekerja sama dengan sang penulis novel Nicholas Sparks.

Untuk pengembangan adaptasi cerita ke panggung musikal dibantu Bekah Brunstetter dan Ingrid Michaelson. Brunsetter, produser berbakat peraih Pulitzer Prize dan memproduseri beberapa acara stasiun NBC seperti This Is Us dan The Cake antusias mengerjakan proyek musikal ini.

"Pertama kali saya mendengar tentang potensi The Notebook dibawa dalam panggung musikal, saya langsung memikirkan sebuah ide," tutur Brunstetter dikutip dari Variety.

Cerita ini mengingatkan Brunstetter tentang rumahnya di California Utara dan alzheimer yang menjangkit dalam keluarganya.

"Saya dikirimkan beberapa lagu yang sudah ditulis Ingrid dan pekan itu saya menghabiskan waktu mendengarkannya saat berkendara dari tempat kerja, menghafal, membayangkan cerita yang dikemas dalam musik, membayangkan bagaimana saya bisa melapisi dunia, mendramatisasi kenangan, dan sebelum saya bahkan tahu bahwa saya harus menulis buku untuk ini, itu sudah terjadi di pikiran saya," ungkapnya.

Ingrid Michaelson adalah musisi pop indie folk asal Amerika Serikat. Dia merilis tujuh album sejak 2005. Dua lagu populernya yaitu Girls Chase Boys dan The Way I Am. Dia cukup sentimental ketika diajak terlibat dalam proyek musikal The Notebook.

"Saya beralasan ke kamar mandi dan menangis, lalu kembali dalam rapat. Saya sudah mencintai film dan cerita ini sejak beberapa tahun lalu. Sekarang film itu dibuatkan panggung musikal dan membuat saya kewalahan," tuturnya.

Kisah pengabdian cinta tiada akhir begitu lekat dengan kehidupan pribadi dan keluarga Ingrid. Dia mulai menulis lagu sejak rapat pertama dimulai untuk proyek ini.

"Saya tidak sabar menunggu dunia mendengar karakter-karakter ini menjadi hidup dalam panggung musikal," katanya.

Adaptasi The Notebook dalam panggung musikal Broadway pun disambut antusias oleh Nicholas Spark.

"Saya senang bekerja dengan Bekah dan Ingrid untuk membuat The Notebook menjadi nyata di panggung Broadway. Mereka sangat cemerlang dan jelas ceritanya begitu dekat di hati dan saya menyukainya," ungkap Spark.

The Notebook adalah novel terbitan pertama Nicholas Spark. Novel ini membuka daftar penjualan terlaris di New York Times dalam pekan pertama sejak dirilis pada 1996.

Karya ini sukses disadur ke dalam film berjudul sama pada 2004 lewat peran Ryan Gosling, McAdams, James Garner dan Gena Rowland. Film ini mendulang kesuksesan yang sama ketika diarahkan sutradara Nick Cassavetes.

Film ini dikemas dalam nuansa era 1940-an dan dibuka dengan Garner (masa tua) yang membaca buku tentang karakter Rowland yang menderita alzheimer.

Ini adalah kisah romantis tentang pekerja tambang dan perempuan pewaris tahta berusia 17 tahun yang diperankan Ryan Gosling dan Rachel McAdams. (Medcom/OL-2)