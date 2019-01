Mantan Gitaris My Chemical Romance Umumkan Proyek Solo Ketiga

FRANK Iero and The Future Violents, merupakan tajuk dari proyok solo ketiga mantan gitaris My Chemical Romance Frank Iero. Kabar tersebut diumumkan dalam format video yang diunggah dalam akun instagram pribadinya @frankieromaustdie belum lama ini.

Proyek musik ini rencananya dirilis pada musim semi mendatang. Proyek ini mengikuti dua garapan Iero sebelumnya, Frnkiero and the Cellabration dan Frank Iero and The Patience.

Sementara itu, belum lama ini mantan vokalis My Chemical Romance Gerard Way juga mengumumkan single terbaru I Am the Hag melalui situs resminya, www.gerardway.com. Rencananya single ini akan dirilis dalam waktu dekat.

Tahun lalu, Gerard Way merilis dua single baru Getting Down the Germsdan Baby You're A Haunted House. Pada 2017, Gerard Way merilis dua single untuk perayaan Record Store Day yakni Into the Cave We Wander dan Pogi's Cavern.

My Chemical Romance (MCR) bubar pada 2013 lalu. Sejak saat itu, masing-masing personel memiliki proyek solo. Grup musik rock ini terbentuk di New Jersey pada 2001. MCR pada formasi awal digawangi Gerard Way pada vokal, Ray Toro dan Frank Iero pada gitar, Mikey Way pada bass dan Bob Bryar pada drum.(medcom.id/OL-5)