Sandiaga Uno Janji Lindungi Pasar Tradisional

SEDIKITNYA 1.000 warga menyambut kehadiran Sandiaga Uno di Pasar Segiri Samarinda, Kalimantan Timur, kemarin, untuk bersilaturahim dengan masyarakat sekaligus berdialog dengan sejumlah pedagang.

“Program ke depan melindungi dan merevitalisasi pasar tradisi­onal, mendorong berkembangnya koperasi pasar rakyat dan UMKM,” ujar Sandiaga.

Ia juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat dan melibatkan generasi milenial berperan aktif dalam mencetak jiwa kewirausahaan sehingga banyak lapangan kerja yang tercipta dari kalangan muda, sedangkan gerakan OK OCE atau One Center for Entrepreneurship akan diwujudkan sehingga tercipta sentra usaha yang sesuai dengan kondisi lokal daerah.

Menurutnya, jika di suatu daerah­ memiliki potensi besar bidang perkebunan yang didorong pertumbuhannya ialah agropreneur. Begitu seterusnya.

“Kita akan merevitalisasi peran­ Koperasi Unit Desa (KUD) di antara­nya dengan menumbuhkan kewirausahaan pada generasi muda dalam gerakan OK OCE untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa, kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Ia juga akan meningkatkan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang memiliki keunggulan alami, di antaranya melalui program pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, koperasi, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Di Bogor, cawapres paslon nomor 02 Ma’ruf Amin membagi Provinsi Jawa Barat dalam lima zona kampanye yang harus dimenangkan. Zona pertama, yakni Tasikmalaya dan Garut yang disebut Amin sebagai zona merah.

Kedua, Bandung Raya meliputi Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung dan Bandung Barat.

Ketiga, Sukabumi hingga kabupaten dan kota serta Cianjur.

Keempat, Bogor Raya meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Depok. Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Depok kita akan terus gempur.

Kelima, Bekasi Kota, Kabupaten Bekasi dan Karawang.

“Ini lima zona harus kita menangkan. Kalau Jawa Barat menang, Indonesia akan aman. Jawa Barat harus menang, terutama Bogor,” ujarnya.

Menurutnya, strategi memenangkan suara di Jawa Barat ialah dengan menjual keberhasilan Presiden Jokowi dan menangkal hoaks. Keberhasilan yang dimaksud, yakni berhasil meletakkan dasar-dasar pembangunan, pembangunan infrastruktur, serta kesejahteraan bidang pendidikan, kesehatan, dan keluarga.