Backstreet Boys, Album Penanda 25 Tahun Bermusik

GRUP vokal Backstreet Boys akan merilis album baru bertajuk DNA pada 25 Januari mendatang. Album tersebut menandai 25 tahun kiprah mereka di dunia musik. ‘Saatnya #DNAuary dimulai! Kami berbicara mengenai #DNAWorldTour dan sebuah era baru,’ tulis Backstreet Boys pada caption video yang diunggah di akun Instagram @backstreetboys.

Melalui unggahan tersebut grup musik yang tenar pada 1990-an itu sekaligus menginformasikan rencana tur dunia yang akan mereka gelar tahun ini.

Dalam video interview bersama Backstreet Boys yang diunggah di akun Youtube Backstreet Boys, mereka mengaku bersyukur karena telah bersama selama 25 tahun, bahkan merasa semakin kuat.

Pelantun As Long as You Love Me itu memaparkan selama ini mereka telah menghasilkan album dengan beragam lagu. Prosesnya pun mengikuti perkembangan zaman. Mulai yang diproduksi secara akustik hingga secara digital.

“Konsep DNA ini benar-benar berbicara mengenai bagaimana kita menerima siapa diri kita. Kita ialah bagian-bagian yang berbeda dari sebuah puzzle kehidupan,” ujar salah satu personel Backstreet Boys, Howie.