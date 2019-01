Kesal Warganya Dituduh Jadi Mata-mata, Inggris Peringatkan Rusia

PEMERINTAH Inggris memperingatkan Rusia untuk "berhenti bermain-main dalam soal diplomasi" setelah seorang warga Inggris, Paul Whelan, ditahan di Rusia karena tuduhan menjadi mata-mata.

"Kami tidak setuju jika seseorang dijadikan korban dalam permainan diplomasi. Kami sangat mengkhawatirkan nasibnya maupun nasib keluarganya," kata Menlu Inggris Jeremy Hunt.

Whelan yang dilahirkan di Kanada telah ditahan sejak pekan lalu karena dituding "sedang melakukan aksi mata-mata". Keluarganya membantah tuduhan itu dan mengatakan mantan anggota marinir Inggris itu datang ke Moskow karena diundang seorang rekan marinirnya yang menikah dengan wanita Rusia.

Jika terbukti bersalah, pria yang bekerja sebagai kepala keamanan untuk sebuah perusahaan penyalur suku cadang otomotif itu terancam hukuman 20 tahun penjara.

Selain Inggris, Whelan juga memiliki paspor Amerika Serikat dan Irlandia. Pemerintah AS sendiri bersikap hati-hati dan Menlu AS Mike Pompeo menyatakan pihaknya akan mempelajari kasus itu lebih dahulu. Sedangkan Dubes AS Jon Huntsman telah bertemu dengan Whelan di penjara Lefortovo di Moskow pada Rabu (2/1). (X-11)