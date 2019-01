Turki Kecam Pernyataan Menlu AS soal Perlindungan bagi Warga Kurdistan

PEMERINTAH Turki mengecam pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo yang mengatakan AS tidak akan membiarkan warga Kurdistan "dibantai" oleh Turki setelah pasukan AS mundur dari Suriah.

"Dari pernyataannya yang menyamakan organisasi teror YPG dengan Kurdistan, jelas Pompeo tidak menunjukkan pengetahuan yang cukup untuk soal itu," kata juru bicara Kemenlu Turki, Hami Aksoy.

Turki menganggap pasukan YPG yang didukung AS sebagai "pasukan teroris" dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang sudah dilarang di Turki. AS sendiri memberi bantuan senjata kepada YPG dalam upaya mengalahkan kelompok IS di Suriah.

PKK, yang masuk daftar organisasi teroris di Turki dan di Barat, telah melakukan perlawanan terhadap pemerintah Turki sejak 1984. (X-11)