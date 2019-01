AS Peringatkan Warganya Agar Berhati-hati Jika Ingin Kunjungi China

PEMERINTAH Amerika Serikat memperingatkan warganya agar berhari-hati jika ingin kunjungi China menyusul penahanan 13 warga Kanada oleh China.

Menurut pemerintah AS, warga AS dapat terancam oleh tindakan pemerintah China seperti larangan keluar dari China dan gangguan terhadap warga AS keturunan China. "Dalam kebanyakan kasus, warga AS baru sadar akan larangan keluar itu saat hendak meninggalkan China. Tidak ada pula metode pasti untuk mencari tahu seberapa lama larangan itu berlaku," ungkap Kemenlu AS.

Warga AS juga diingatkan untuk memperhatikan peringatan keamanan dan jam malam di wilayah yang dikontrol ketat oleh China seperti di Xinjiang dan Tibet.

China telah menahan 13 warga Kanada sejak Desember setelah sebelumnya pemerintah Kanada menangkap seorang pejabat perusahaan telekomunikasi Huawei atas permintaan pemerintah AS. (X-11)