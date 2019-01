Dolar Shop Tawarkan Dua Paket Promo

SEBAGAI restoran hot pot dari Shanghai, Tiongkok, Dolar Shop menawarkan dua paket promo bagi konsumennya. Kedua paket promo tersebut tetap menyajikan sup asli, mi buatan tangan, sayuran campuran, pangsit udang, saus ala Dolar Shop, dan teh dingin/panas.

Yang berbeda, paket promo pertama menyajikan daging sapi iris dan kedua daging sapi potong. Bonusnya pun tidak sama, yaitu bakso seafood cincang untuk paket pertama dan buah potong segar untuk paket kedua.

"Harga promo paket pertama sebesar Rp219 ribu nett dan paket kedua Rp319 ribu nett," ujar Marketing Dolar Shop, Meisqe Tampi, Jakarta, kemarin.

Karakteristik utama Dolar Shop yaitu pot individu (satu pot per orang). Ini memungkinkan setiap pengunjung memilih merasakan supnya sendiri. Restoran yang berlokasi di Mediterania Gajah Mada, Jakarta, itu menyediakan delapan menu rasa sup, di antaranya sup asli, tonik, dan ikan spesial.

Menurut Meisqe, keseluruhan rasa berbagai basis sup melalui penelitian dan pengembangan kombinasi tradisional dengan metode memasak modern. Pembuatan kaldu sup dari bahan-bahan berkualitas pilihan dan berbagai rempah yang diimpor langsung dari Tiongkok untuk mendapatkan rasa dan rasa yang lezat dan autentik.