Bawaslu Pastikan Proses Pemilu On The Track

BEREDARNYA isu hoaks soal adanya tujuh kontainer yang berisi surat suara tercoblos pada pasangan nomor urut 01 menjadi buah bibir saat ini. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menjamin penyelenggara pemilu masih on the track untuk tetap melaksanakan proses pemilu 2019.

"Ya, bagi penyelenggara yang penting bahwa kami tetap on the track. Kalau ada dugaan pelanggaran pidana, kami lanjutkan ke pidana. Kalau ada pidana pemilu ke kami, kalau pidana umum ke polisi," ujar Abhan di Media Center Bawaslu, Jl. Thamrin No 14, Jakarta, Kamis (3/1).

Menurutnya, hoaks surat suara yang tercoblos tersebut tidak mengganggu proses pemilu dan Abhan juga mengimbau agar seluruh pihak khususnya peserta pemilu untuk menghindari hoaks. "Kami mengimbau dan harapan kami seluruh peserta pemilu dan stakeholder dalam masa kampanye menghindari hoaks," jelasnya.

Saat ditanyakan apakah Bawaslu bersikap pasif atas kasus penyebaran hoaks tersebut, Abhan menampiknya. "Karena ini masuk ranah pidana umum menjadi kewenangan Bareskrim,"katanya.

Diketahui bahwa KPU telah melaporkan kasus penyebaran hoaks tersebut kepada Bareskrim. Bawaslu, kata Abhan, mendukung KPU dan meminta Bareskrim mengusut tuntas kasus ini.

"Kami mendukung dan mendorong agar bareskrim mengusut tuntas, agar menjadi pembelajaran bagi yang lain." tandasnya. (OL-6)