Lady Gaga Pernah Jadi Pembuka Konser NKOTB

PENYANYI Lady Gaga, 32, rupanya pernah menjadi penampil pembuka dalam konser grup New Kids On The Block (NKOTB). Kejadian tersebut berlangsung di 2008, pada tur pertama New Kids On The Block setelah absen selama 14 tahun.

"Jelas bagi kita semua bahwa dia akan menjadi bintang besar," kenang salah satu personel NKOTB, Joey McIntyre, seperti dilansir Variety, Rabu (2/1).

Lady Gaga dipilih setelah anggota NKOTB Donnie Wahlberg melihat penampilannya di Las Vegas. Setelah tampil di konser NKOTB itu, karier Lady Gaga semakin melesat hingga menjadi bintang saat ini.

Lady Gaga dinominasikan dalam Golden Globe dan juga masuk dalam nominasi Oscar untuk penampilan ikoniknya sebagai Ally Maine dalam film A Star Is Born.

"Dia sangat hangat, kolaboratif, menarik, dan menginspirasi. Saya tidak berpikir di antara kita ada yang terkejut bahwa dia terus tumbuh sebagai seniman dan menarik begitu banyak orang," sambung McIntyre.

"Hal paling keren tentangnya ialah dia membuat pakaiannya sendiri. Saya tidak tahu sekarang, tetapi dia dulu melakukannya. Dia sangat kreatif, berbakat, dan penyanyi hebat," kata Jordan Knight menambahkan. (Ant/H-2)