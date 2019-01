IKA Unair dan ITS Bantah Dukung Prabowo

DUA organisasi alumni perguruan tinggi negeri di Surabaya, IKA Unair dan ITS, membantah disebut terlibat dalam kampanye pemenangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo dan Cawapres Sandiaga Uno.

Bantahan itu disampaikan menyusul adanya klaim dari sebagian alumni yang membawa nama-nama lembaga ikut masuk dalam ranah politik.

"Kegiatan itu tidak ada sangkut pautnya dengan organisasinya. Bahkan, itu sudah di luar tanggung jawab Pengurus Pusat IKA UA," kata Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni (IKA) Universitas Airlangga (UA) M Budi Widajanto di Surabaya, Kamis (3/1).

Menurutnya, IKA UA adalah organisasi yang independen dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. Termasuk kegiatan dukung-mendukung salah satu pasangan calon di kontestasi Pilpres, Pilgub, Pilbup maupun Pilwali.

"Terkait isu yang beredar, itu bukan tanggung jawab kami. Karena organisasi kami independen dan tidak akan melibatkan diri dengan politik. Serta tidak akan berafiliasi dengan salah satu paslon," imbuhnya.

Baca Juga: Gerakan Alumni UI untuk Jokowi-Ma'ruf Gelar Deklarasi 12 Januari di GBK

Meski demikian, Budi mempersilakan bila ada alumni yang mendukung salah satu paslon asalkan tidak mengatasnamakan IKA UA untuk kepentingan politik.

"Alumni UA sebagai individu sah-sah saja untuk menyalurkan pilihan politiknya, sepanjang tidak mengatasnamakan IKA UA," tukasnya.

Hal senada juga disampaikan Dwi Soetjipto Ketua IKA ITS. Dia mengatakan, organisasinya tidak terlibat dalam kegiatan deklarasi politik seperti yang diberitakan media massa meski tidak ada larangan bagi individu menentukan hak politiknya. Tentunya, selama tidak mengatasnamakan organisasi IKA ITS.

"Alumni ITS memiliki hak konstitusional sebagai warga negara. Sehingga sebagai individu memiliki hak menentukan pilihan politiknya, sepanjang tidak mengatasnamakan alumni ITS yang organisasinya adalah Ikatan Alumni ITS," kata Dwi dalam siaran persnya.

Terkait kedatangan alumni ITS yang turut memberikan dukungan kepada paslon nomor urut 02, Dwi menegaskan mereka tidak bisa dianggap sebagai sikap resmi organisasi alumni.

"Alumni ITS berjumlah lebih dari 100.000 orang, yang datang memberi dukungan hanya 10 orang. Tidak bisa dianggap mewakili," ungkapnya.

Rabu (2/1) lalu, sejumlah relawan yang mengaku sebagai alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dan Universitas Airlangga menyatakan ikrarnya mendukung pasangan calon Presiden-Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pemilihan Presiden 2019.(OL-5)