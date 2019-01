Tim Balap Sepeda Tunggu Arahan Kemenpora

JELANG penyelenggaraan Sea Games 2019 yang akan berlangsung di Filipina, Desember mendatang, Pengurus Besar Ikatan Sport Indonesia (PB ISSI) sudah melakukan persiapan matang. Sampai akhir Desember lalu, atlet-atlet elite BMX, MTB DH, dan track difokuskan untuk kekuatan dan kondisi.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Sepeda Sport Indonesia (PB ISSI) Raja Sapta Oktohari menekankan yang paling penting adalah upaya untuk meningkatkan performa dari para atlet. Diantaranya, dengan memberikan banyak kesempatan untuk berlatih (try out dan try in).

"Kuota di Sea Games 2019 ada 13 atlet dan saat ini masih menunggu arahan Kemenpora (Kementerian Pemuda dan Olahraga) untuk atlet yang akan diturunkan, yang atlet utama atau atlet pratama (muda)," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (3/1).

Kendati demikian, PB ISSI sudah menyiapkan atlet utama dan pratama berukit pelatihnya. Hanya tinggal menunggu verifikasi anggaran pelatihan nasional (pelatnas) untuk dapat memulai pelatnas menuju persiapan Sea Games 2019 sekaligus Olimpiade 2020.

"Tentu harapannya, pemerintah dapat memberikan dukungan dengan menyetujui anggaran yang diajukan pelatnas balap sepeda," tutur Okto.

Ia berharap dengan adanya dukungan dari berbagai pihak serta diiringi persiapan yang matang, para atlet nantinya akan dapat bertanding secara maksimal dan mencapai prestasi terbaik sebagaimana yang sudah ditargetkan.

Baca juga :Taekwondoin Junior Jadi Andalan

"Untuk Sea Games 2019, lawan terberat yang pasti tuan rumah Filipina kemudian Thailand dan Malaysia," ungkapnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Chandra Bhakti menyatakan bahwa pada dasarnya persiapan dan pelatihan di masing-masing cabang olahraga sudah berjalan. Namun untuk pelatnas, masih menunggu penyelesaian beberapa hal.

"Kita masih nyusun perangkatnya. Tapi prinsipnya, di Januari ini sudah berjalan dan soal anggaran juga tinggal nunggu pencairan karena DIPA sudah diserahkan," jelas Chandra.

Ia pun memastikan untuk pembahasan mengenai mekanisme pelatnas akan dimulai pekan depan.

"Kalau secara sistem sebenarnya sudah jadi di Kemenpora," pungkasnya. (OL-8)