Lagu God Plan Paling Sering Didengar Saat Berolahraga

SPOTIFY merilis lagu-lagu yang paling banyak didengarkan saat berolahraga sepanjang 2018.

Dilansir Billboard, Kamis (3/1), lagu milik Drake yang berjudul God Plan menempati urutan teratas sebagai lagu yang sering didengarkan melalui layanan streaming saat berolahraga.

Lagu I Like It dari penyanyi Cardi B menempati urutan kedua dalam daftar, diikuti lagu Till I Collapse milik Eminem, lagu Nice for What dari Drake, dan One Kiss dari Dua Lupa.

Baca juga: Lady Gaga Pernah Buka Konser New Kids On The Block

Masuknya kembali lagu Till I Collapse dari Emine dalam daftar merupakan yang ketiga kalinya secara berturut-turut. Raihan itu mengikuti pencapaian rapper Kanye West dengan lagu Lose Yourself, Stronger dan POWER, serta lagu Macklemore dan Ryan Lewis yang berjudul Can't Hold Us.

Till I Collapse juga meraih lagu berolahraga pilihan teratas untuk laki-laki, sementara lagu Uptown Funk dari Bruno Mars dan Mark Ronson sebagai lagu berolahraga pilihan teratas untuk perempuan. (OL-2)