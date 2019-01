Trump Mengaku Pecat Mattis

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim dirinya memecat James Mattis, mantan menteri pertahanan. Ia juga melontarkan kritikan kepada pria yang dijuluki 'Mad Dog' itu.

Sebelumnya, dilaporkan Mattis mengundurkan diri sebagai menteri pertahanan karena kecewa dengan berbagai kebijakan Trump terutama keputusannya menarik pasukan AS dari Suriah.

Trump mengaku tidak puas dengan performa Mattis selama menjabat sebagai menhan, terutama untuk krisis Afghanistan. Trump menegaskan dirinya memecat Mattis meski surat pengunduran diri telah terlebih dahulu sampai ke meja kerjanya pada 20 Desember 2018

"Apa yang sudah dia (Mattis) lakukan bagi saya? Lihat saja hasil kerjanya di Afghanistan," kata Trump, dikutip dari AFP, Kamis (3/1).

"Bahwa benar Barack Obama pernah memecatnya. Karenanya, saya pun memecat dia," lanjut Trump.

Mattis, seorang mantan jenderal marinir, pernah menjabat sebagai Kepala Komando Pusat saat Obama menjadi Presiden AS. Ia dipecat pada 2013 karena pandangannya terlalu keras terhadap Iran.

Sebelum menyindir Mattis, Trump pernah memuji Mattis sebagai sosok yang tegas. Saat ini, posisi Mattis digantikan Patrick Shanahan yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menhan.

Pengunduran diri Mattis terjadi usai Trump mendeklarasikan kemenangan AS atas Islamic State (IS) di Suriah. Trump juga mengumumkan rencana penarikan pasukan AS dari negara tersebut.

Meski demikian, Mattis tidak menjelaskan rinci mengenai posisinya yang tidak setuju terkait penarikan pasukan AS dari Suriah, seperti yang diinginkan Trump.

Namun, secara tegas dia mengatakan kekuatan AS sebagian bergantung pada sekutu di seluruh dunia. (Medcom/OL-2)