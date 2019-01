Bos IMF Beri Selamat pada Sri Mulyani Sebagai Finance Minister of The Year

DIREKTUR Pelaksana dan Ketua Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde menyampaikan ucapan selamat kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani atas penobatannya sebagai Finance Minister of The Year yang diberikan The Banker.

Ungkapan tersebut dicuitkan melalui akun pribadinya @Lagarde yang disertai dengan foto keduanya sedang tertawa.

"Congratulations to my dear friend Sri Mulyani Indrawati of Indonesia for being named Finance Minister of the year by The Banker. Well done. Well deserved. @KemenkeuRI

Sebelumnya, majalah keuangan internasional yang dimiliki Financial Times, The Banker, telah memilih Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati sebagai Finance Minister of The Year 2019. Penetapan tersebut dilakukan pada Rabu (2/1).

Penobatan ini didasari oleh beberapa hal, salah satu yang digarisbawahi The Banker adalah perekonomian Indonesia masih terjaga ketahanannya di tengah berbagai bencana dan tragedi sepanjang tahun 2018.

Sebagai informasi, The Banker dikenal sebagai majalah keuangan internasional yang dimiliki Financial Times (The Nikkei), berbasis di London. Majalah tersebut juga merupakan sumber utama data dan analisis dalam industri keuangan dan perbankan.

Sebelumnya, The Banker juga telah memberikan penghargaan yang sama kepada Menteri Keuangan India Arun Jaitley (2018) dan Menteri Keuangan Argentina Alfonso Prat-Gay (2017).(OL-5)