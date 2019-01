Besok, Backstreet Boys Rilis Lagu Baru

BACKSTREET Boys langsung tancap gas di awal tahun baru ini. Besok, grup yang melejit di era 90-an ini akan merilis single terbaru.

Cuplikan lagu berjudul "No Place" itu diunggah di akun instagram @backstreetboys, Kamis. Lagu ini sekaligus mengawali peluncuran album "DNA" yang direncanakan dilakukan 25 Januari.

"No Place" merupakan lagu ketiga yang terdapat di album tersebut. Dua lagu lainnya yakni, “Don’t Go Breaking My Heart” telah terlebih dahulu dirilis pada 17 Mei 2018 dan “Chances” yang dirilis pada 9 November lalu.

“Waktunya untuk #DNAuary dimulai! Kami bicara soal #DNAWorldTour dan apa yang dimiliki di era baru kami ini!” tulis Backstreet Boys pada caption video yang diunggah di akun Instagram @backstreetboys.

Dari unggahan tersebut Backstreet Boys menginformasikan kabar gembira soal tur dunia yang dilaksanakan pada 2019 ini. Ini sekaligus menjadi era yang baru bagi grup yang dibentuk di Orlando tahun 1993 itu.

Album DNA sendiri merupakan pembuktian akan kiprah mereka di dunia musik selama 25 tahun.

Grup yang terakhir menelurkan album pada 2013 ini menyatakan pada 2018 telah banyak memberikan banyak pembelajaran. Namun pembelajaran terpenting bagi mereka adalah bagaimana keluarga mereka adalah rumah yang selalu menjadi tempat untuk pulang. Untuk itu diberi judul “No Place”.

Dalam video interview bersama Backstreet Boys yang diunggah di akun Youtube Backstreet Boys, mereka mengaku bersyukur karena telah bersama selama 25 tahun bahkan sekarang semakin kuat. Grup yang salah satu hitnya adalah lagu As Long as You Love Me ini memaparkan selama kiprahnya telah menghasilkan album lewat lagu-lagu yang diproduksi secara akustik, hingga yang diproduki secara digital.

Mereka merasakan pembuatan album secara analog dan digital. Lalu AJ berpendapat untuk memberikan nama “DNA” bagi album terbaru mereka. “Konsep dari DNA adalah tentang menerima diri mu apa adanya. Kamu tahu, kami adalah pribadi-pribadi berbeda yang menyatu seperti puzzle. Itulah yang menyatukan kami selama ini,” ujar Howie. Howie menambahkan bahwa konsep “DNA” adalah bagaimana kita bisa menerima siapa diri kita. Karena sebagai manusia, setiap individu merupakan bagian yang berbeda satu dengan lainnya. Lewat album ini pun Backstreet Boys sangat tertantang untuk bisa menyajikan karya yang berbeda dan belum pernah dilihat sebelumnya.

Grup ini mencoba menganalisis dari masing-masing DNA personel. Untuk melihat elemen krusial yang merepresentasikan grup dalam album DNA. Backstreet Boys sendiri sudah mengumumkan nama album DNA ini dan tanggal rilisnya sejak 9 November 2018 lalu. (M-1)