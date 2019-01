Aquaman Masih Kokoh di Puncak Box Office

FILM Aquaman masih bercokol di puncak box office kawasan Amerika Utara selama sepekan terakhir. Diperkirakan film DC Comics itu telah mengumpulkan pendapatan hingga 52,1 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau kurang lebih Rp754,9 miliar.

Sementara jika dihitung secara global, film yang dibintangi oleh Jason Momoa itu sudah memperoleh 750 juta dolar AS atau kurang lebih Rp10,8 triliun. Aquaman telah tayang di layar lebar selama dua pekan.

Di daftar Box Office, Aquaman mengungguli film-film lain yang tengah tayang, seperti Mary Poppins Returns, Bumblebee, Spider-Man: Into the Spider-Verse, dan The Mule.

Mary Poppins Returns tercatat mendapat 28,4 juta dolar AS selama akhir pekan. Sementara Bumblebee yang merupakan prekuel Transformers, membukukan 20,9 juta dolar AS. Spider-Man, 18,8 juta dolar AS dan The Mule 12,2 juta dolar AS. (AFP/OL-7)