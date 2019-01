Disney Raup Pendapatan US$7,325 Miliar pada 2018

DISNEY menlanjutkan kesuksesan mereka di box office pada tahun kedua dengan meraup pendapatan sebesar US$7,325 miliar dari berbagai film mulai dari Black Panther dan Avengers: Infinity War hingga film anilasi Incredibles 2 dan film terbaru serial Star Wars.

Disney menjadi satu-satunya studio yang berhasil meraup pendapatan lebih dari US$7 miliar dalam setahun. Pada 2016, mereka mencatatkan rekor dengan pendapatan sebesar US$7,6 miliar.

"Terima kasih atas dukungan dari para pencinta Disney, Pixar, Marvel Studios, dan Lucasfilm dari berbagai penjuru dunia. Ini adalah tahun yang luar biasa bagi The Walt Disney Studios," ujar Chairman Disney Alan Horn dalam sebuah keterangan resmi.

Di Amerika Utara, Disney meraih pendapatan hampir sebesar US$3,1 miliar, sebuah rekor baru, berkat kesuksesan Black Panther, Avengers: Infinity War, dan Incredibles 2.

Ketiga film itu kini masuk dalam daftar 10 besar film dengan pendapatan terbesar sepanjang masa. Setiap filmnya meraup pendapatan lebih dari US$600 juta di Amerika Serikat dan Kanada.

Secara keseluruhan, ketiga film itu meraup pendapatan total dari dunia sebesar US$4,64 miliar.

Pada 2019, Disney akan meluncurkan Captain Marvel dan Avengers: Endgame dari dunia Marvel. Selain itu ada juga Frozen 2 dan Star Wars: Episode IX.

Versi baru dari film animasi klasik Dumbo, Aladdin, dan The Lion King juga akan dirilis. Begitu juga dengan Tiy Story 4. (AFP/OL-2)