395 Ribu Bayi Lahir Pada Hari Pertama 2019

UNICEF dalam keterangan resminya Rabu (2/1) meyatakan bahwa kurang lebih ada 395 ribu bayi yang lahir di hari pertama tahun ini. Setengah dari jumlah tersebut, berasal dari India, Tiongkok, Nigeria, Indonesia, Amerika Serikat (AS), dan Republik Demokratik Kongo.

"Saat jam menunjukkan pukul tengah malam, Sydney (Australia) menyambut sekitar 168 bayi, diikuti oleh 310 bayi di Tokyo (Jepang) 605 bayi di Beijing (Tiongkok), 166 bayi di Madrid (Spanyol) dan akhirnya 317 bayi di New York (AS). Bayi pertama lahir di Fiji di Pasifik, dan AS kemungkinan besar akan melahirkan bayi terakhir," kata UNICEF.

Menyambut para penghuni baru Bumi itu, Wakil Direktur Eksekutif UNICEF Charlotte Petri Gornitzka meminta seluruh masyarakat dunia untuk bisa memenuhi setiap hak setiap anak, dimulai dengan hak untuk bertahan hidup.

Apalagi di beberapa negara ada banyak bayi yang bahkan tidak tidak berhasil melewati hari pertama mereka. Menurut UNICEF, pada 2017, sekitar satu juta bayi meninggal pada hari mereka dilahirkan, dan 2,5 juta hanya mampu bertahan selama kurang lebih 30 hari saja.

Sebagian besar meninggal karena sebab yang dapat dicegah seperti kelahiran prematur, komplikasi selama persalinan, dan infeksi radang paru-paru. "Kita dapat menyelamatkan jutaan bayi jika kita berinvestasi dalam pelatihan dan memperlengkapi petugas kesehatan agar setiap bayi baru dapat lahir dengan selamat,” tambah Gornitza. (UN/OL-7)