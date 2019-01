Harga Daging Ayam di Klaten Beranjak Turun

SEJUMLAH bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional Klaten, Jawa Tengah, bergerak turun pascaperayaan Natal dan Tahun Baru 2019. Penurunan harga tersebut, menurut para pedagang, lantaran perdagangan mulai sepi. Terutama daging ayam, telur, dan cabai rawit.

Pantauan di Pasar Klaten, Rabu (2/1), daging ayam Rp35.000 per kg, turun Rp2.000 dari sebelum Natal dan Tahun Baru 2019. Harga telur ayam juga beranjak turun, dari Rp25.000 menjadi Rp24.000 per kg, atau terjadi penurunan Rp1.000 per kg.

"Harga aging ayam dan telur turun pascaperayaan Natal dan Tahun Baru," kata Slamet, pedagang di pasar tradisional tersebut.

Harga cabai rawit turun Rp12.000 menjadi Rp28.000 per kg, dan cabai keriting yang semula Rp28.000 menjadi Rp25.000 per kg.

Menurut Ngatmi, pedagang, penurunan harga cabai dipengaruhi permintaan dari konsumen yang sepi mulai awal pekan ini.

Sementara, harga beras dan daging sapi stabil tinggi. Beras medium Rp11.000 dan daging Rp120.000 per kg. (OL-3)