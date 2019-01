Pemerintah Diminta Kendalikan Harga Beras Demi Jaga Inflasi

HARGA gabah kering panen (GKP) di tingkat petani, secara rata-rata, mengalami kenaikan 2,35% dari Rp5.116 per kilogram (kg) pada November menjadi Rp5.237 per kg pada Desember 2018.

Hal serupa terjadi di tingkat penggilingan. Rata-rata harga GKP melonjak 2,27% dari Rp5.212 per kg pada November menjadi Rp5.330 per kg pada Desember. Untuk komoditas beras, BPS juga mencatat adanya kenaikan untuk setiap kualitas mulai dari terendah hingga premium.

Untuk beras kualitas rendah, kenaikan tercatat sebesar 0,07% dari Rp9,426 per kg pada November menjadi Rp9.432 per kg pada Desember. Sementara, beras level medium naik 2,03% dari Rp9.604 per kg menjadi Rp9.798 per kg.

Lonjakan untuk kualitas premium tercatat sebesar 0,48% dari Rp9.771 per kg menjadi Rp9.818 per kg.

Jika dibandingkan dengan harga pada bulan yang sama di tahun sebelumnya, beras dengan tiga kualitas itu juga kompak mengalami peningkatan yakni 1,32% untuk level rendah, 2,86% untuk medium dan 0,43% untuk premium.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan harga beras yang masih terus naik dari bulan sebelumnya merupakan hal wajar mengingat Desember adalah musim tanam, artinya tidak ada hasil padi yang bisa dipanen. Jumlah komoditas yang terbatas sementara angka kebutuhan tetap, membuat harga melambung.

Namun, jika dilihat secara tahunan, ia mengimbau pemerintah bisa melakukan upaya efektif agar harga beras bisa menunjukkan tren penurunan.

"Yang paling perlu diperhatikan dari banyak komoditas itu adalah beras. Karena bobotnya tinggi terhadap inflasi, sampai 3,8%, jadi yang tipis saja akan berpengaruh," jelasnya.(OL-5)