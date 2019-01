Aura Kasih Pamer Foto Pernikahan di Instagram

SETELAH kabar mengenai pernikahannya beredar, Aura Kasih akhirnya memamerkan foto-foto pernikahan dengan Eryck Amaral melalui akun Instagram pribadinya.

Aura Kasih juga menuliskan keterangan dalam unggahannya tersebut sebagai momen terbaik yang dilewatinya sepanjang 2018.

"Thank you 2018... the best moment i every had... bismillah," tulis Aura Kasih seperti dikutip dari akun Instagram @aurakasih, Rabu (2/1).

Aura Kasih nampak mengenakan kebaya putih dengan hiasan di rambutnya, sementara pasangannya memakai beskap serta peci berwarna senada lengkap dengan kalung untaian melati.

Baca juga: Triawan Munaf Meracik Kopi Sendiri

Dalam unggahan tersebut pun terungkap tanggal akad nikah Aura Kasih dan Eryck Amaral yaitu pada 22 Desember 2018 lalu.

Dalam unggahan foto lainnya terlihat juga para sahabat yang turut hadir dalam acara pernikahan yang berlangsung tertutup tersebut. Di antaranya ada sederet publik figur, seperti Moammar Emka, dan Tata Janeeta.

Kini, setelah resmi menjadi pasangan suami-istri, Aura Kasih dan Eryck Amaral tengah melakukan bulan madu di Pulau Bali. (OL-2)