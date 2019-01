Jimin BTS Rilis Singel Promise

JIMIN BTS memberikan kejutan bagi para ARMY--sebutan untuk penggemar BTS--dengan merilis singel solo pertamanya, Promise. Singel itu diunggah melalui situs berbagi audio, SoundCloud pada 30 Desember.

"Ini adalah lagu untuk saya sendiri tetapi juga sebuah lagu untuk kalian. Ini adalah pengelaman pertama saya, jadi sedikit berantakan, tetapi silakan dengarkan. Terima kasih para ARMY yang sudah menunggu dengan sabar," ungkap Jimin melalui akun Twitter BTS @BTS_twt, Minggu (30/12).

Jimin melakukan komposisi musik bersama Slow Rabbit. Soal lirik, Jimin dibantu Rap Monster. Singel ini sudah sejak lama disebut-sebut Jimin dalam beberapa broadcast, termasuk dalam serial terakhir BTS reality show travel Bon Voyage.

Jimin adalah personel terakhir yang mengeluarkan singel solo. Rap Monster lebih dulu merilis proyek solo self-titled pada 2015 dan Mono pada Oktober 2018.

Suga dan J-Hope juga memiliki mixtape mereka dalam Hope World dan Agust D. Sementara V dan Jin juga merilis proyek solo mereka dan berkontribusi untuk soundtrack K-Drama berjudul Hwarang.

Pada 26 Januari nanti, film konser The Love Yourself in Seoul akan tayang di biskop Inggris dan dunia.

Sebelumnya, BTS telah merilis film konser dokumenter Burn The Stage tentang perjalanan tur musik mereka saat 2017 Wings Tour. (Medcom/OL-2)