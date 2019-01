Celine Dion Curi Perhatian di Konser Lady Gaga

Sang Diva pelantun lagu "My Heart Will Go On", Celine Dion mencuri perhatian penonton saat tampil memeriahkan konser Lady Gaga pada malam tahun baru 31 Desember 2018. Celine tampil mengejutkan para penonton dengan menari sambil bertepuk tangan.

Penyanyi asal Kanada tersebut menyanyikan lagunya Lady Gaga yang berjudul "The Age of Glory" pada konsernya Lady Gaga yang bertajuk "Enigma" di Las Vegas. Celine yang berusia 50 tahun tersebut sontak mencuri perhatian para penonton.

Dalam beberapa unggahannya di sosial media, Celine Dion nampak berdiri di tengah-tengah keramaian penonton yang menikmati konser sambil mengangkat dan melambaikan tangannya. Antusiasme penonton semakin memuncak saat Celine mulai menyanyikan lagu-lagu yang populer.

"Saya sangat senang semalam energimu @ladygaga di panggung sangat menular. Bahkan aku sampai kehabisan nafas!. Aku berharap yang terbaik atas kepindahanmu ke Vegas," ungkap Celine Dion seperti yang Media Indonesia kutip dari akun resmi Instagramnya, Selasa (1/1).

Seperti yang diketahui Lady Gaga menggelar sejumlah konsernya di Las Vegas. Di hari yang sama saat Celine pindah dari kota yang ditinggalinya selama 8 tahun terakhir. (M-3)