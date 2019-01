Penyanyi Tiongkok Rilis Single Berjudul Nada

BULAN lalu, Lexie Liu membuat kesan yang kuat dengan dirilisnya Sleep Away, single pertama darinya untuk proyek album yang akan datang. Dibangun dari pencapaian ini, Lexie kemudian merilis lagu terbesarnya berjudul Nada langsung lengkap dengan video klipnya. Nuansa kuat dan futuristik Nada diproduksi oleh Bijan Amir dan dihidupkan dalam animasi 3D oleh sutradara video Mamesjao. Terinspirasi oleh Blade Runner -- Underworld, Lexie mengenakan HUD (Head Up Display) dan siap untuk menaklukkan dunia.

Dia sedang bersiap untuk merilis proyek debut globalnya via 88rising di puncak 2019. Awal musim panas ini, Lexie Liu mengumumkan bergabungnya ke 88 Rising dengan rilis video di seluruh dunia untuk single Like A Mercedes. Video yang terinspirasi oleh cyberpunk ini adalah pengantar pertama Lexie Liu kepada audiens secara global, memamerkan bagaimana Suara provokatifnya melampaui hambatan bahasa."

Lahir dan besar di Changsha, Tiongkok, Lexie Liu yang masih berusia 19 tahun ini sedang menciptakan tatanan baru untuk popularitas hip-pop. Meskipun ia tumbuh terutama di lingkungan Tiongkok, lirik bahasa Inggrisnya yang provokatif dan kesadaran akan budaya anak muda telah membuatnya berbeda dari orang-orang sezaman dan seusianya. Pada usia 18 tahun, dia menjadi musisi Tiongkok termuda yang tampil di SXSW di Amerika Serikat. Lintasan yang menjanjikan ini seiring dengan penampilan khas Lexie Liu yang menarik perhatian industri mode dimana dia mendapat tempat di campaign Suede 50 Puma, campaign TVC Tahun Baru Levi's dan tampil di pameran campaign “Volez, Voguez, Voyagez” Louis Vuitton 2018 di Shanghai. Lexie Liu juga kerap muncul di halaman cetak publikasi mode paling terkemuka di Asia, termasuk Vogue me, BAZAAR, Nylon (Tiongkok), dan Nylon Japan. (Eno/M-2)