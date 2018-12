972 Pelari KasmaRUN Bintan 2018 Dilepas Kemenpar

SEBANYAK 972 peserta KasmaRUN Bintan 2018 dilepas wakil dari Kementerian Pariwisata Raminah dan Kepala Dinas Pariwisata Bintan Luki Zainal Prawira, dari lokasi start Plaza Lagobay, Bintan, Senin (31/12), sekitar pukul 16.30 WIB.

Sebelumnya, mereka melakukan modern dance zumba secara bersama-sama, dipandu beberapa instruktur.

Kebanyakan peserta lari berasal dari wisatawan lokal. Banyak pula dari mancanegara, seperti Malaysia dan Singapura, ini berlari menyusuri kawasan Lagoi, Pulau Bintan sejauh sekitar 5km.

Kegiatan ini digelar PT Bintan Resort Cakrawala (BRC), didukung Kemenpar dan Pemkab Bintan. Sekaligus untuk menutup 2018, dan Tahun Baru 2019.

Hardianto, 22, warga Bintan mengaku senang mengikuti kegiatan KasmaRUN. Karena hobi dengan olahraga lari, ia mengaku tidak kesulitan menempuh jarak lari 5 kilometer kategori individual. Waktu yang diperlukan untuk jarak tempuh itu hanya sekitar 29 menit.

"Tadi saya coba lari pelan-pelan karena nggak ada hadiahnya. Ternyata malah tergolong yang cepat sampai di finis," katanya.

Kepala Dinas Pariwisata Bintan, Luki Zainal Prawira, mengatakan, Bintan KasmaRUN 2018 mengambil tema 'The Journey of Love'. Even ini akan dikemas lebih menarik dan berbeda daripada tahun sebelumnya. Peserta juga diberikan kaos dengan tulisan status cinta, peta jalur lari, dan tas pinggang kecil.

Usai berlari, peserta Bintan KasmaRUN 2018 akan mengikuti beragam kegiatan, antara lain bazar kuliner Nusantara dan aneka permainan. Mereka juga menyaksikan penampilan penari dan pentas musik di atas panggung. Acara ini berlangsung hingga malam hari saat momen pergantian tahun.

Kabid Pemasaran Area II Asdep Pengembangan Pemasaran I Regional I Kemenpar, Kiagoos Irvan Faisal, mengatakan, keindahan Pulau Bintan sebagai destinasi wisata dapat dinikmati para peserta lari.

Antara lain Telaga Biru Bintan. Objek wisata ini berada di Desa Busung Bintan. Hanya berjarak sekitar 45 menit dari Tanjung Pinang. Sebenarnya, tempat ini merupakan bekas tambang pasir yang sudah lama ditinggalkan.

"Bekas tambang pasir ini kemudian menjadi telaga yang cantik dengan airnya yang berwarna kebiruan. Tempat ini juga sudah didukung fasilitas umum seperti toilet, lahan parkir, dan warung-warung kecil yang dapat menjadi tempat beristirahat," ucapnya.

Kemudian ada Bintan Resort. Luasnya mencapai sekitar 23.000 hektare. Wisatawan bisa menikmati pemandangan yang langsung menghadap laut. Pasir putihnya yang dikombinasi dengan biru air laut, membuat pesonanya semakin menakjubkan.

Terkait akomodasi, wisatawan mungkin akan merogoh kocek lebih dalam. Namun begitu, tarif tersebut sesuai dengan fasilitas mewah yang diberikan tempat wisata ini. Wisatawan bisa menikmati fasilitas memancing, barbeque, dan habitat rusa. (OL-1)