Kiai, Santri Kediri Raya Dukung 01

PARA kiai dan santri yang tergabung dalam Jaringan Kiai dan Santri Nasional (JKSN) se-Keresidenan Kediri, Jawa Timur, deklarasi bersama untuk kemenangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.

Ketua Dewan Pengarah JKSN Pusat Khofifah Indar Parawansa mengatakan deklarasi ini merupakan wujud semangat yang luar biasa dari para pendukung.

Kendati mereka dari berbagai daerah di wilayah Keresidenan Kediri, nyatanya bisa bersatu untuk mewujudkan kemenangan Jokowi-Amin.

“Saya ingin sampaikan ada semangat luar biasa bahwa ada semangat dari bottom up. Ini permintaan dari bawah bukan top down. Sesuatu yang bersifat bottom up tingkat keta-hanannya tinggi. Jadi mereka tidak akan mudah digoyang, terbawa angin,” kata Khofifah saat menghadiri acara deklarasi di area Simpang Lima Gumul (SLG) Kabupaten Kediri, Sabtu (29/12).

Khofifah yang juga Gubernur Jatim terpilih itu mengatakan deklarasi ini justru memberi semangat para pendukung dan simpatisan untuk memenangkan pasangan Jokowi-Amin. Dengan sisa waktu yang terbatas, deklarasi bisa dilakukan. Bahkan dalam waktu dekat hal yang sama juga dilakukan di area tapal kuda.

Ia juga optimistis Jokowi-Amin di Jatim akan mendapatkan suara yang signifikan. Salah satunya karena adanya sinergi yang baik dari berbagai pendukung.

Sementara itu, Bupati Kediri Haryanti Sutrisno juga mengatakan pada 17 April 2019, Indonesia akan menggelar pesta demokrasi dengan memilih calon presiden dan calon wakil presiden, anggota DPR dari pusat hingga daerah, serta DPD.

Ia meminta masyarakat turut menyukseskan pesta demokrasi itu.

“Mari sukseskan serta tentukan objek secara rasional. Kita butuh pemimpin yang baik, perhatian, dan peduli masyarakat, responsif, serta mempunyai jiwa nasional yang utuh,” kata Haryanti.

Ia menambahkan pada Pemi-lu 2014 terpilih pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk memimpin Indonesia selama lima tahun. Selama itu, hasil kepemimpinan sudah terbukti. Diharapkan, masyarakat nanti bisa memberikan hak suara tanpa golput.

Selain Khofifah, acara terse-but juga dihadiri Ketua Dewan Pakar JKSN Pusat KH Asep Syaifuddin Chalim, Ketua JKSN Pusat Roziqi, Bupati Kediri Haryanti Sutrisno, kiai, dan santri se-Keresidenan Kediri.