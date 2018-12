Perpani Fokus Tingkatkan Performa Pemanah Muda

PERSATUAN Panahan Indonesia (Perpani) bakal mengirimkan para pemanah muda ke SEA Games 2019. Meski masih di level junior, Perpani tetap mengharapkan para atlet barunya itu bersama pemanah elite bisa menyumbangkan prestasi terbaik.

Menurut Wakil Ketua 2 Perpani, Alman Hudri, menerjunkan pemanah muda ke SEA Games menjadi solusi untuk bisa memfokuskan atlet senior yang ingin mengikuti tahapan kualifikasi masuk Olimpiade 2020.

“Kami punya program jangka panjang. Maunya ada wakil Indonesia dari cabang olahraga panahan di olimpiade. Sementara untuk yang junior, mereka disiapkan melalui SEA Games untuk bisa ikut ajang yang lebih besar. Jadi yang muda-muda itu punya pengalaman kompetisi melalui SEA Games,” kata Alman kepada Media Indonesia, Minggu (30/12).

Terkait pemanah junior yang akan diturunkan di SEA Games, disebutkan Alman, bakal diketahui setelah pengurus baru Perpani dilantik pada Januari mendatang. Pascapelantikan bakal ada seleksi terbuka untuk mengikuti program pemusatan latihan nasional (pelatnas). Kegiatan itu juga bisa diikuti oleh para atlet senior yang pernah turun di Asian Games 2018.

Baca Juga: Panahan Alihkan Target ke Olimpiade 2020

Alman menambahkan, tanpa melalui seleksi, Perpani sudah mengantongi beberapa nama pemanah muda yang dianggap pantas ikut pelatnas. Mereka merupakan juara Pekan Olahraga Nasional dan Kejuaraan Nasional. Tapi, akan dirasa lebih akurat untuk mengukur kemampuan dengan penyelenggaraan seleksi.

Selama pelatnas, Perpani tidak hanya akan memfokuskan latihan di dalam negeri. Latihan di luar negeri dan mengikuti kompetisi di sejumlah negara akan dijalani oleh para atlet. Bagi atlet senior, kompetisi yang diikuti diharapkan dapat menambah poin mereka agar bisa ikut ke olimpiade.

“Pelatnas juga diarahkan ke olimpiade,” tuturnya.

Negara-negara yang berpeluang untuk dijadikan tempat latihan dan berkompetisi, antara lain Korea Selatan (Korsel), Jerman, Amerika Serikat (AS), Italia, dan Iran. Korsel, Jerman, AS, dan Italia dikenal bagus dalam pengembangan nomor recurve. AS dan Jerman juga akan jadi tujuan jika ingin meningkatkan kemampuan di nomor compound.

“Semoga setelah latihan yang rencananya dimulai pada awal tahun depan, harapan kami ada medali dari SEA Games bisa terwujud. Secara kelembagaan, Perpani akan putuskan apakah nantinya yang ikut SEA Games gabungan senior dan junior. Tapi, jika komposisinya junior 100%, peluang medali masih tetap terbuka,” pungkas dia.(OL-5)