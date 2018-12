Dari Blackpink hingga John Mayer Ramaikan Tahun Pemilu

DALAM hitungan hari, 2019 akan tiba. Di tahun pemilu itu, beberapa musisi dunia dijadwalkan menggelar konser di Tanah Air. Jadi, siapkan kocek Anda!

Januari akan menjadi momentum yang ditunggu-tunggu penggemar musik K-pop. Pasalnya, girlband Blackpink akan menggelar konser pada 20 Januari 2019. Ini menjadi kali kedua Blackpink hadir di Indonesia, setelah muncul sebagai bintang tamu sebuah e-commerce di akhir tahun lalu. Adapun tiket konser Blackpink di ICE BSD dijual mulai harga Rp1,1 juta hingga Rp2,5 juta.

Grup musik legendaris, Toto, juga dijadwalkan mampir ke Indonesia. Empunya tembang Africa dan I'll Be Over You itu akan menyapa penggemarnya dalam Java Jazz Festival 2019 yang diadakan pada 1-3 Maret 2019 di Jakarta.

Grup musik asal Irlandia, Kodaline, juga dijadwalkan akan menggelar konser tunggal pertama di Indonesia pada 1 Maret 2019. Grup musik itu sebelumnya pernah menjadi tamu dalam Lala Fest 2016. Tiket konser tunggal Kodaline dijual mulai harga Rp600 ribu.

Kemudian, yang menggegerkan warganet Indonesia pada awal bulan ini ialah unggahan penyanyi John Mayer di media sosialnya. Pemilik lagu hit Your Body is a Wonderland tersebut mengumumkan jadwal konsernya tahun depan, dan Indonesia mendapat giliran pada 5 April di Jakarta, atau hanya berselang 12 hari dari tanggal pemilu.

Pada 3 Mei 2019, penikmat musik juga dapat menyaksikan konser Ed Sheeran yang rencananya diadakan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Konser itu untuk 'menebus' rencana konsernya yang batal pada 2017 karena cedera yang dialami pelantun lagu Shape of You itu.

Masih pada Mei 2019, juga akan digelar konser tunggal perdana penyanyi Lauv di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Lauv sempat menyapa penggemarnya di Indonesia pada tahun ini dalam perhelatan Java Jazz Festival.

Sementara itu, musikus Yani akan datang pada Juli 2019. Promotornya ialah Rajawali Indonesia yang baru-baru ini mendatangkan band legendaris, Judas Priest.

CEO Rajawali Indonesia, Anas Syahrul Alimi, mengatakan kehadiran sejumlah musisi kelas dunia di Tanah Air tidak sekadar jadi hiburan, tetapi juga mengamplifikasi keberadaan Indonesia di mata dunia.

Ia mencontohkan, waktu Mariah Carey datang ke Indonesia, sang diva tidak hanya tampil menyanyi. Ia juga mengunggah keindahan candi Borobudur di akun media sosialnya.

Sementara itu, Satriyo Yudi Wahono, alias Piyu Padi, gembira dengan semakin banyaknya musisi dunia menggelar konser di Indonesia. Dengan begitu, tak perlu ke negara tetangga untuk menonton konser idolanya. "Hampir setengah penonton konser di Singapura itu ya orang Indonesia," kata dia.