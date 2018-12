Di Balik Album Love Milik Buble

Album terbaru Michael Buble Love merupakan hasil dari masa-masa kelamnya. "Saya tidak tahu apakah saya siap atau tidak kembali (ke dunia musik). Saya tidak merasa jatuh cinta dengan musik. Dengan semua yang saya jalani, saya harus mengesampingkannya," ujar penyanyi berusia 43 tahun itu.

Dua tahun lalu, kehidupan Buble menjadi kelam setelah putra pertamanya Noah, yang kala itu berusia tiga tahun didiagnoasa kanker hati hepatoblastoma. Buble dan istrinya Luisana Lopilato memutuskan keluar dari hingar bingar dunia entertaimen untuk merawat putra mereka. Buble pun sempat berpikir untuk berhenti bernyanyi.

"Kala itu seperti neraka. Tapi dengan karier saya, saya mulai kehilangan kesenangan dan mempertanyakan kenapa saya membuat musik," ujar Buble.

Buble ang mulai mempromosikan album terbarunya terlihat lebih kurus. Ia merasa bersyukur akan kesempatan kedua untuk melakukan apa yang dia sukai dan menghargainya dengan benar.

"Setelah semua yang saya lalui dengan putra saya, saya menyadari ketenaran dan semuanya terkait tanpa masalah," ujarnya.

Buble mengaku Noah sekarang sudah sembuh, dia masih belum memiliki rencana untuk membuat album lagi. April tahun lalu Luisana berbicara ke publik tentang kesembuhan putranya. Aktris asal Argentina itu kembali ke negara sementara Buble bersama teman-temannya menghabiskan akhir pekan mereka.

"Saat itu saya tahu saya akan baik-baik saja. Saya menemukan kegembiraan lagi. Saya ingat kebahagiaan menjadi orang kreatif. Hari itu album tercipta tanpa kerja keras," ungkapnya.

Album Love tidak hanya berisikan lagu baru, juga sejumlah lagu klasik seperti When You’re Smiling, When I Fall In Love, I Only Have Eyes for You dan Help Me Make It Through The Night.

"Saya percaya semua lagu ini memilih saya. Meskipun ada kepositifan dan rasa harapan, kebahagiaan, dan kegembiraan, ada juga banyak kesedihan. Mereka adalah beragam lagu yang kompleks. Bahkan lagu pembuka, When I Fall In Love, orang-orang mendengarnya dan berkata, 'Ini lagu yang sangat indah'. Tapi ini tentang kesepian," paparnya.

Lagu utama dalam rekaman ini ialah Forever Now yang terinspirasi saat ia menjadi ayah. Lagu ini berkolaborasi dengan produser David Foster. "Saya memainkan sejumlah lagu yang saya tulis untuk David. Ketika saya memainkan Forever Now, ia mengatakan lagu ini terbaik yang saya lakukan dan harus dimasukan dalam album," ujarnya.

Buble mengaku sulit memasukan lagu itu dan berharap suatu saat bisa menyanyikannya di panggung dengan baik. Terkait nama album itu, ia merasa yakin cukup satu nama. "Saya selalu bicara ke orang tentang cinta. Saya bisa ada di sini saat ini karena cinta," ujarnya.

Tahun depan, Buble akan melakukan tur dan dia berjanjo akan menikmati setiap menit dalam pertunjukannya. "Semua sudah berubah dan menyukuri semua yang saya lakukan, termasuk musik. Mungkin klise, tapi istriku dan aku sangat tertarik akan terjadi kedepan," paparnya. (The Sun/M-3)