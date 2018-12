Cardi B Bangga sekaligus Khawatir

PENYANYI Cardi B, 26, tak bisa menutupi rasa bangganya setelah album debutnya yang berjudul Invasion of Privacy menuai sukses. Namun, di balik kebahagiaan itu terselip rasa waswas.

Album yang dirilis pada April 2018 itu berhasil menjadi nominee Album of the Year dan Best Rap Album dalam ajang Grammy Awards yang akan digelar Februari 2019. Yang terbaru, album tersebut mendapat sertifikat emas dari Recording Industry Association of America (RIAA).

Lewat lagu-lagu hit seperti Bodak Yellow dan I Like It, penyanyi bernama asli Belcalis Almanzar itu mulai masuk dalam jajaran penyanyi perempuan terkenal di dunia. Namun, kesuksesan itu membuat Cardi B khawatir orang berharap tinggi terhadap album keduanya nanti.

"Aku sangat bahagia albumku begitu luar biasa, tapi aku merasa tekanan tinggi dan cemas karena aku tahu, aku harus lebih baik lagi di (album) yang kedua," ujar Cardi B menanggapi kesuksesan albumnya meraih sertifikat emas.

Sejauh ini belum diketahui kapan Cardi B akan merilis album keduanya. Saat ini kesibukannya terpecah antara menjadi seorang penyanyi dan seorang ibu dari putri bernama Kulture. Pada September 2018, Cardi pernah mencicitkan kerinduannya kembali ke studio. Namun, dia tidak tega meninggalkan putrinya yang masih berusia lima bulan. (medcom.id/H-2)