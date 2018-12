Nicholas Sparks Turut Bahagia Bikin Miley Cyrus dan Liam Hemsworth Berjodoh

Bahagia di dalam dan luar film! Begitulah romansa Miley Cyrus, 26, dan Liam Hemsworth, 28. Keduanya bertemu pada 2008, ketika bermain bersama dalam film adaptasi novel roman Nichols Sparks berjudul The Last Song. Sepuluh tahun kemudian, Cyrus dan Hemsworth akhirnya mengikat janji, dan tak ada yang lebih gembira --di samping keluarga mereka tentunya-- selain Sparks.

"Hal ini membuatku begitu senang. Selamat @MileyCyrus dan @LiamHemsworth," cuit Sparks, Rabu (26/12), sembari me-retweet cuitan Cyrus berupa foto pernikahan penyanyi tersebut dengan Hemsworth di Twitter dengan tagar #TheLastSong.

Cyrus kemudian menunjukkan terima kasih kepada novelis dan penulis skenario The Last Song itu dengan me-retweet cuitan Sparks disertai tiga emoji hati.

Sementara itu, meskipun Hemsworth belum menanggapi cuitan sentimental tersebut, ia pernah mengakui kepada majalah Details pada 2012 bahwa hubungannya dengan Cyrus dimulai dari syuting film kisah cinta. "Ketika Anda mulai (syuting), Anda ingin menjadi profesional. Tetapi ketika Anda merekam adegan itu dengan seseorang dan berpura-pura mencintainya, Anda bukan manusia jika Anda tidak merasakan sesuatu."

The Last Song berkisah tentang pertemuan Will (Hemsworth) dan Ronnie (Cyrus) yang berasal dari latar belakang berbeda, tapi kemudian mereka jatuh cinta. Hubungan mereka sempat kandas, tapi akhirnya mereka bersatu kembali.

Kisah itu sedikit banyak mirip dengan cerita Hemsworth dan Cyrus di dunia nyata. Hemsworth dan Cyrus sempat bertunangan di 2012, tapi kemudian bubar pada 2013 --ingat transformasi penampilan Cyrus yang amat drastis?. Keduanya kembali berhubungan pada 2016 dan menjadi semakin solid sejak saat itu.

Sebelumnya, pada Rabu (26/12), Cyrus yang alumni Hannah Montana akhirnya mengonfirmasi spekulasi banyak kalangan tentang pernikahannya dengan saudara kandung Chris Hemsworth tersebut melalui unggahan beberapa foto mereka di Instagram. Pernikahan yang hanya selang beberapa pekan dari ulang tahun Cyrus itu semula hendak diadakan di kediaman mereka di Malibu. Akan tetapi, lantaran rumah mereka terimbas insiden kebakaran hutan California yang teramat ekstrem tahun ini, upacara pernikahan pun berpindah ke rumah mereka di Nashville. (M-2)