Putri Titian Ingatkan Bahaya Perkawinan Anak

PEMAIN sinetron, Putri Titian, 27, mengingatkan para remaja putri mengenai pentingnya kesiapan sebelum menikah. Ia pun tidak setuju terjadinya pernikahan dini karena pernikahan di usia yang belum matang sangat berisiko bagi ibu maupun bayi yang di kandungnya.

Istri dari aktor Junior Liem itu mengatakan, ia menikah ketika berusia 25 tahun yang menurutnya cukup matang dan siap memutuskan berumah tangga. Di usia itu pun banyak yang menilai ia menikah terlalu muda.

‘Padahal, waktu nikah sama Yuyun (Junior Liem) umur gue 25 tahun dan Yun 30 tahun. Menurut gue cukup umur untuk menikah. Ternyata gue lihat di medsos sekarang banyak berita tentang anak-anak umur under 17 tahun, ABG (anak baru gede) lah yah, udah menikah,’ tulis Putri dalam akun Instagram-nya, beberapa waktu lalu.

Fakta adanya perkawinan anak membuatnya khawatir. Menurut ibu dari bayi berusia 1,5 tahun bernama Theodore Iori Liem itu, menikah di usia dini dapat memengaruhi mental mereka. Bahkan, hamil dan melahirkan pada usia sangat muda akan sangat berisiko.

"Hmm, menurut gue sih sayang banget ya masih ABG udah nikah," ujarnya. Hal itu disebabkan, lanjut Putri, menikah harus betul-betul siap, terutama siap mental, antara lain siap untuk berkomitmen dengan suami, siap tidak lagi memiliki waktu sebebas ketika masih lajang, siap mengurus berbagai pekerjaan rumah, dan mengurus suami.

"Kalau kalian masih sekolah terus menikah, kapan (bagaimana) bagi waktunya?" papar Putri.

Apalagi, ujarnya, jika kemudian perempuan yang menikah dini itu hamil, menurutnya, melahirkan pada usia sangat muda berisiko pada kematian ibu. lantaran rahimnya belum siap. Bayi yang dilahirkan pun, terangnya, berisiko lahir prematur dan mengalami stunting atau bertumbuh pendek karena kekurangan gizi dalam waktu lama.

Putri mengatakan, akan lebih menyenangkan bila pernikahan dilakukan setelah pasangan siap mental dan siap segalanya. Iya pun membubuhkan hashtag #sadarstunting #ayocegahstunting #stoppernikahananak di Instagram-nya.

Anak kedua

Aktris yang namanya melejit lewat mini seri sinetron berjudul Jungkir Balik Dunia Sissy itu juga menuturkan, pada usia masih sangat muda kondisi emosi remaja cenderung belum stabil. Hal itu bisa memicu kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, ia mengimbau kepada para remaja perempuan, khususnya, untuk fokus terlebih dahulu pada pendidikan atau menikmati masa remaja.

"Pokoknya buat ABG-ABG, please-please do something more in your life before you said 'I do'. Kayak kelarin kuliah, coba buat kerja part time, travelling ke tempat-tempat seru, atau sekadar banyakin circle temen-temen," ujarnya.

Pasangan Putri dan Liem kini tengah menantikan anak kedua mereka. Hal membahagiakan itu juga dibagikan Putri melalui akun Instagram-nya. Namun, hingga kini mereka masih merahasiakan jenis kelamin calon adik Theodore Iori Liem tersebut. (H-1)