Anies Instruksikan Perkantoran Pasang Vertical Drainase

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menginstruksikan kepada seluruh perkantoran di wilayah DKI Jakarta untuk memasang vertical drainase. Hal tersebut berkaitan dengan usaha pemprov DKI dalam menangkal banjir karena musim penghujan di Jakarta masih berlangsung.

"Kita mengeluarkan instruksi gubernur untuk membangun vertical drainase di seluruh perkantoran pemerintahan DKI," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/12).

Pihaknya telah melangsungkan pembicaraan dengan seluruh kantor dan tempat usaha milik pemprov DKI untuk segera membuat vertical drainase tersebut.

"Kita juga sudah bicara dengan kantor pemerintah pusat, dan seluruh perkantoran pemerintahan dan tempat usaha pemprov DKI," terang Anies.

Pembuatan vertical drainase tersebut, ujarnya, merupakan usaha pemprov untuk menanggulangi banjir Jakarta, yakni dengan membuat penampungan air agar tidak meluap.

"Kita sudah melakukan untuk hujan yang di Jakarta, ditampung dan dimasukkan di dalam tanah," tuturnya.

Dirinya juga mengatakan pemprov DKI telah membuat aturan agar setiap gedung pemerintahan menerapkan sistem zero run off, yang artinya setiap gedung pemerintahan memiliki kewajiban mengendalikan genangan air hujan di areanya sendiri.

"Zero run off, artinya tidak boleh aliran air hujan dikirim ke halaman, tidak boleh dikirim ke luar lahan. Per 31 Maret 2019 semua perusahaan harus zero run off," pungkas Anies.(OL-5)