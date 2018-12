Delapan Fenomena Langit Istimewa Di 2019

Pergantian tahun sudah sebentar lagi. Pekan depan menjadi akhir tahun 2018 dan awal 2019. Banyak hal menarik yang siap menanti anda di tahun depan, tak terkecuali di bidang astronomi. Menurut National Geographic ada delapan fenomena langit yang akan terjadi sepanjang 2019.

Pastikan anda melingkari kalender untuk menyaksikan fenomena gerhana luar biasa, transit plnet yang langka, dan keajaiban langit lainnya.

Dimulai dari super blood moon eclipse atau gerhana bulan total pada 20 dan 21 Januari. Yakni bayangan gelap Bumi akan merayap di atas cakram bulan yang terang saat planet kita bergerak di antara matahari dan bulan, mengubah bola darah keperakan menjadi merah darah.

Gerhana bulan hanya terjadi selama bulan purnama. Akhir Januari diperkirakan gerhana akan lebih besar dan terang dari normal, menjadikannya yang disebut supermoon. Menambah acara khusus, ini akan menjadi gerhana bulan total terakhir yang akan menghiasi langit Bumi hingga 26 Mei 2021.

Total cakupan bulan, akan dimulai pukul 11:41 malam. Diperkirakan pada 20 Januari (4:41 UT pada 21 Januari) dan akan berlangsung selama 62 menit. Seluruh acara 3,5 jam — termasuk gerhana sebagian sebelum dan sesudah totalitas — akan terlihat dari Amerika, Greenland, Islandia, Eropa Barat, dan Afrika Barat. Pengamat langit di Eropa Timur dan Afrika Timur hanya akan menyaksikan gerhana sebagian. Sebagian besar Asia tidak akan melihat fenomena ini.

Fenomena langit kedua moons joins jupiter atau bulan bertemu planet jupiter terjadi pada 23 April 2019. Terlihat di langit selatan saat fajar, bulan suram yang memudar membuat pertemuan dekat dan mencolok dengan planet Jupiter yang cerah. Duo kosmik akan naik di timur sekitar pukul 1 pagi waktu setempat dan akan naik tinggi di selatan saat fajar. Pemandangan mengesankan ini dapat dilihat melalui teropong dan teleskop.

Fenomena ketiga eta aquarid meteor shower atau hujan meteor Perseid dan Geminid harus bersaing dengan bulan yang cerah membasahi beberapa bintang jatuh mereka. Bulan baru yang gelap akan membuat Eta Aquarids menjadi hujan meteor terbaik di tahun 2019. Fenomena ini akan berlangsung pada 6 Mei mendatang.

Diperkirakan 30 meteor per jam akan melesat melintasi langit timur laut mulai sekitar pukul 10 malam. waktu setempat pada tanggal 5 dan memuncak pada jam 6 pagi. Bintang-bintang penembakan individu dari Eta Aquarids akan tampak berasal dari bagian timur langit, tempat konstelasi Aquarius, pembawa air yang sama, dapat dilihat sepanjang tahun ini.

Setiap bintang jatuh yang akan Anda lihat malam itu adalah sisa komet Halley. Bola es dan batu yang terkenal ini terakhir kali mengunjungi sudut tata surya kita tahun 1986. Ini baru akan kembali terjadi tahun 2062. Kita dapat melihat partikel ukuran butiran pasir yang ditumpahkan pengunjung es ini terbakar tinggi di atas kepala kita setiap bulan Mei.

Fenomena Bulan akan melintas di antara Bumi dan matahari terjadi pada 2 Juli 2019. PEristiwa ini menciptakan gerhana matahari total atau total solar eclipse yang menakjubkan bagi pengamat langit yang beruntung di Pasifik Selatan, Chili, dan Argentina.

Seluruh acara akan berlangsung mulai pukul 12:55 malam. Diperkirakan hingga 5:50 malam ET (16:55 UT hingga 21:50 UT), dengan gerhana maksimum terjadi pada 3:23 malam. ET (19:23 UT). Matahari akan ditutup selama dua hingga dua setengah menit seperti yang terlihat dari lokasi di sepanjang jalur totalitas, yang melintasi Amerika Selatan dari La Serena, Chili, ke Buenos Aires, Argentina.

Totalitas gerhana penuh hanya akan terlihat di sepanjang pita sempit di kawasan Ekuador, Brasil, Uruguay, dan Paraguay. Mereka akan dapat melihat gerhana matahari parsial jika cuaca dan awan yang memungkinkan.

Fenomena partial lunar eclipse atau gerhana bulan sebagian pada 16 Juli. Sebelumnya, pada 16 Juli 1969, para astronot NASA melakukan misi pertama umat manusia untuk menginjakkan kaki di bulan. Tepat 50 tahun kemudian, orang-orang di Bumi akan dapat menyaksikan wajah bulan menjadi gelap selama gerhana bulan parsial.

Mulai pukul 2:43 malam ET (18:43 UT) pada tanggal 16, bayangan Bumi akan meluncur melintasi cakram bulan, menggelapkan bola cemerlang bagi pengamat langit di Amerika Selatan, Eropa, Afrika, Asia selatan, dan Australia. Berlangsung sekitar lima setengah jam, gerhana akan menutupi sekitar 60% dari bulan purnama pada puncaknya.

Fenomena sangat langka transit of mercury akan terjadi pada tanggal 11, ketika planet Merkurius akan meluncur melintasi muka matahari. Siluet hitam kecil dari planet terdalam di tata surya kita akan memakan waktu sekitar lima setengah jam untuk melakukan perjalanan melintasi cakram matahari, mulai pukul 7:35 pagi waktu ET (12:35 UT) dan berlangsung hingga 1: Jam 4 sore ET (18:04 UT).

Jika cuaca memungkinkan, seluruh transit akan terlihat dari sebagian besar Bumi, termasuk Amerika, Eropa, Afrika, dan Asia Barat. Orang-orang di Asia tengah dan timur, Jepang, dan Australia akan kehilangan kesempatan, karena itu akan menjadi malam hari di sana. Pengamatan transit yang aman akan membutuhkan teleskop kecil yang dilengkapi dengan filter matahari yang tepat. Transit Merkurius sebelumnya terjadi pada 2016. Fenomena ini akan terjadi lagi di tahun 2032.

Fenomena gerhana matahari annular atau annular solar eclipse akan terjadi pada 26 Desember. Pada saat itu, akan ada aksi gerhana annular melintasi Timur Tengah dan Asia pada tanggal 26. Selama gerhana annular, bulan lebih jauh dari Bumi, sehingga ukurannya yang tampak lebih kecil dari piringan matahari. Itu berarti matahari tetapi tidak sepenuhnya menutupi cakram matahari, menghasilkan efek "cincin api" yang mencolok.

Gerhana annular penuh akan mulai pada 10:34 malam. ET pada tanggal 25 (3:34 UT pada tanggal 26) dan akan berlomba melintasi Arab Saudi dan Oman, menghantam ujung selatan India dan Sri Lanka, dan kemudian menyeberang ke Sumatra, Singapura, dan Guam. Kacamata gerhana khusus dengan filter matahari yang tepat adalah suatu keharusan untuk menonton acara ini dengan aman.

Terakhir fenomena crescent moon meets venus atau bulan sabit bertemu Venus pada 28 Desember menutup 2019.

Yakni bertemunya bulan sabit lilin dan planet yang dikenal sebagai bintang malam. Bahkan di bawah langit yang terpolusi cahaya tetap akan dapat melihat pasangan cantik ini menggantung rendah di langit barat daya saat senja. (M-3)