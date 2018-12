Karakter Serupa Axl Rose Nyanyikan Lagu Baru di Kartun Looney Tunes

Pada rangkaian tour dunia Not In This Lifetime, kelompok musik Guns N 'Roses (GNR) kerap membuka konser mereka dengan lagu tema Looney Tunes. Sekarang, tampaknya kesukaan band tersebut terhadap kartun klasik Looney Tunes telah paripurna.

Kendati belum ada konfirmasi resmi, di dunia maya telah beredar klip episode baru Looney Tunes yang menampilkan karakter pria berambut kuning, bertopi koboi dan berkacamata hitam, serta bersuara bak Axl Rose. Yang membuat warganet semakin penasaran, tokoh tersebut pun menyanyikan lagu berjudul Rock the Rock.

Jika benar karakter itu diperankan Axl, bisa jadi Rock the Rock merupakan lagu perdananya dalam satu dekade terakhir sejak rilis album GNR Chinese Democracy pada 2008.

Dalam episode Looney Tunes itu, bus wisata yang ditumpangi Rose --kita sebut saja begitu-- dihancurkan oleh seekor babi raksasa. Rose lalu bertanya kepada Bugs Bunny dan kru apakah mereka tahu di mana Civic Center tempat bandnya, Steel Underpants, mengadakan pertunjukan malam itu.

Kartun itu mengklaim asteroid akan menghantam Bumi dan tidak akan ada pertunjukan. Rose memamerkan speaker barunya yang ia klaim memungkinkan bandnya untuk "mengguncang gunung ke tanah" ketika dimainkan dengan volume penuh.

Si kelinci Bugs Bunny lantas bertanya kepada Rose, "Apakah Anda memikirkan apa yang saya pikirkan?"

Rose mengangguk sembari menjawab, "Bahwa aku harus kembali mengenakan kaus jala dan kilt --busana tradisional Skotlan serupa rok lipit dengan motif kotak-kotak-- lagi di atas panggung?"

Bugs kemudian mengumpulkan teman-temannya untuk menjadi band pendukung Rose sehingga mereka dapat bermain cukup keras untuk menghancurkan asteroid. Saat itulah lagu Rock to Rock masuk.

Lagu tersebut mengusung keunggulan suara Rose, menggunakan vokal multi-track yang menampilkan rentang tinggi dan rendahnya. Secara musikal, lagu ini terdengar lebih mirip dengan lagu-lagu AC/DC ketimbang GNR.

Lebih lanjut, tidak diketahui apakah lagu itu dimaksudkan album GNR masa depan, atau khusus untuk episode Looney Tunes ini. Sebelumnya, bassist GNR Richard Fortus mengemukakan, bandnya menjajaki peluncuran single baru yang peluncurannya akan lebih cepat dari ekspektasi banyak orang. Apakah ini yang ia maksud? (Loudwire/M-2)

BACA JUGA: Guns 'N Roses Ancang-ancang Album Baru